comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Horóscopo diario: las revelaciones para Escorpio este 09 de octubre de 2026

Amor, riqueza y bienestar: así viene el día para los nacidos bajo el signo de Escorpio.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En la astrología, Escorpio está regido por Plutón. Su elemento es el Agua y la piedra que le corresponde energéticamente es Topacio. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 09 de octubre de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Escorpio en el amor hoy

Los problemas de dinero repercutirán en tu cama. No dejes que la sexualidad de la pareja termine en bancarrota, haz algo.

Salud y energía de Escorpio este día 09 de octubre de 2026

Las amistades siempre han formado parte de tu vida, pero algunas no te acompañarán en este momento porque no comparten tus criterios.

Horóscopo laboral de Escorpio para hoy

Es tiempo de consolidación, pero también de caída y ruina si lo conseguido anteriormente ha sido por medio de malas prácticas.

¿Cuáles son las fechas de Escorpio?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Escorpio?

Escorpio pertenece al elemento Agua.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Escorpio?

Escorpio es más compatible con Cáncer, Piscis, Virgo. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Escorpio?

El número de la suerte de Escorpio es el 9.

¿Cómo es la personalidad de Escorpio?

Escorpio es un signo determinado, apasionado y reservado.

Escorpiohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Nota Más leídas

  1. ¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Libra para el 09 de octubre de 2026

    ¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Libra para el 09 de octubre de 2026

  2. Horóscopo de hoy Capricornio:las predicciones para este 09 de octubre de 2026

    Horóscopo de hoy Capricornio: las predicciones para este 09 de octubre de 2026

  3. Horóscopo de Virgo hoy:descubre lo que los astros tienen para ti este 09 de octubre de 2026

    Horóscopo de Virgo hoy: descubre lo que los astros tienen para ti este 09 de octubre de 2026

  4. Acuario:conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 09 de octubre de 2026

    Acuario: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 09 de octubre de 2026

  5. Horóscopo de Piscis hoy:descubre lo que los astros tienen para ti este 09 de octubre de 2026

    Horóscopo de Piscis hoy: descubre lo que los astros tienen para ti este 09 de octubre de 2026
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Argentina acelera la llegada de los F-16:cuándo estarán los 24 cazas y qué papel tendrán Córdoba y Tandil

Argentina acelera la llegada de los F-16: cuándo estarán los 24 cazas y qué papel tendrán Córdoba y Tandil

La Corte Suprema se reunirá por la Ley de Tierras y podría restablecer las restricciones a la compra de campos

El Gobierno busca frenar la sesión sobre la Ley de Tierras y negocia cambios a proyectos de Malvinas y el Presupuesto 2027

AMIA, DAIA y OSA homenajearon a las víctimas israelíes del 7 de octubre e inauguraron el Espacio Familia Bibas

Economía

ANSES paga este viernes 9 de octubre antes del feriado:quiénes cobran según la terminación del DNI

ANSES paga este viernes 9 de octubre antes del feriado: quiénes cobran según la terminación del DNI

YPF pagará USD 430 millones para quedarse con el control total de YPF Luz

ARCA prorrogó Ganancias 2025:nueva fecha límite para presentar la declaración jurada

Crisis en la industria cárnica:un histórico frigorífico adeuda más de $41.000 millones de pesos y acumula 300 cheques rechazados

Internacionales

Quién es Navi Pillay, la histórica jueza que ganó el Nobel de la Paz 2026

Quién es Navi Pillay, la histórica jueza que ganó el Nobel de la Paz 2026

Tras la fallida ejecución de Christa Pike, el Pentágono trasmitirá en directo el fusilamiento del exsoldado Nidal Hasan

Delcy Rodríguez sigue la tradición de Nicolás Maduro y adelantó la Navidad en Venezuela:se celebrará el 1 de noviembre

A pocos días del balotaje, la Justicia de Brasil ordenó la detención del hermano de Flávio Bolsonaro