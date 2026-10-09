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ANSES paga este viernes 9 de octubre antes del feriado: quiénes cobran según la terminación del DNI

El calendario de ANSES avanza con nuevos pagos para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones. Consultá las terminaciones de DNI alcanzadas este viernes.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
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Cobro en ANSES
Cobro en ANSES Foto: ANSES
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ANSES continúa este viernes 9 de octubre con el calendario de pagos correspondiente a octubre de 2026. La jornada incluye acreditaciones para jubilados, pensionados y titulares de diferentes asignaciones sociales, de acuerdo con la terminación del DNI y el tipo de prestación.

Entre los beneficiarios alcanzados se encuentran las personas que cobran jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Familiar por Hijo, la Asignación por Embarazo (AUE) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Los depósitos se realizan en las cuentas bancarias informadas por cada titular. Además, los beneficiarios pueden verificar su fecha individual y el lugar de cobro mediante los canales oficiales, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Calendario de ANSES: quiénes cobran el viernes 9 de octubre

Según el cronograma previsto para octubre de 2026, este viernes 9 cobrarán distintos grupos de beneficiarios. La fecha aplicable depende tanto de la prestación como del último número del documento.

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ANSES
Cobros ANSES Foto: ANSES

El calendario para la jornada es el siguiente:

  • Jubilados y pensionados que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 1.
  • Asignación Universal por Hijo: DNI terminados en 1.
  • Asignación Familiar por Hijo: DNI terminados en 1.
  • Pensiones No Contributivas: DNI terminados en 2 y 3.
  • Asignación por Embarazo: DNI terminados en 0.
  • Asignaciones de Pago Único: comienza el período de cobro para titulares de todas las terminaciones de documento.

El esquema coincide con los calendarios publicados para jubilaciones, asignaciones y pensiones durante octubre de 2026.

Jubilados y pensionados: qué terminación de DNI cobra

Los jubilados y pensionados incluidos en el primer grupo del calendario, es decir, aquellos cuyos haberes no superan el límite establecido para esta etapa, reciben sus pagos de forma escalonada.

Este viernes 9 de octubre será el turno de los titulares con DNI finalizado en 1. El cronograma había comenzado el jueves 8 con los documentos terminados en 0 y continuará el martes 13 con la terminación 2.

Las fechas posteriores serán:

  • DNI terminado en 2: martes 13 de octubre.
  • DNI terminado en 3: miércoles 14 de octubre.
  • DNI terminado en 4: jueves 15 de octubre.
  • DNI terminado en 5: viernes 16 de octubre.
  • DNI terminado en 6: lunes 19 de octubre.
  • DNI terminado en 7: martes 20 de octubre.
  • DNI terminado en 8: miércoles 21 de octubre.
  • DNI terminado en 9: jueves 22 de octubre.

Por su parte, quienes superen el haber mínimo tendrán un cronograma diferente, previsto para la última parte del mes.

AUH y Asignación Familiar por Hijo: quiénes reciben el depósito

Los titulares de la AUH y de la Asignación Familiar por Hijo comparten el calendario organizado por terminación de DNI.

Durante este viernes, cobran los beneficiarios cuyo documento termina en 1. Los titulares con DNI terminado en 0 comenzaron a recibir la acreditación el jueves 8, mientras que el resto deberá esperar la fecha asignada en el cronograma mensual.

Oficina ANSES
Cobro ANSES Foto: ANSES

En estos casos, el depósito se efectúa automáticamente a través del medio de cobro declarado. Para conocer el detalle del pago resulta conveniente consultar el recibo dentro de mi ANSES.

Pensiones No Contributivas: qué DNI cobran este viernes

Este 9 de octubre también recibirán el pago los beneficiarios de Pensiones No Contributivas con DNI terminados en 2 y 3.

Los documentos finalizados en 0 y 1 cobraron el jueves 8, mientras que el calendario continuará de la siguiente manera:

  • DNI terminados en 4 y 5: martes 13.
  • DNI terminados en 6 y 7: miércoles 14.
  • DNI terminados en 8 y 9: jueves 15.

De esta manera, el organismo distribuye las acreditaciones en diferentes jornadas para ordenar el pago de las prestaciones.

Asignación por Embarazo y pagos únicos

Las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 0 también tienen asignada como fecha de cobro el viernes 9 de octubre.

Además, comienza el período de pago de las Asignaciones de Pago Único por matrimonio, nacimiento o adopción. En esta prestación, la acreditación no se organiza exclusivamente por el último número del documento, sino mediante un período habilitado para todas las terminaciones de DNI.

Cómo consultar la fecha y el lugar de cobro en mi ANSES

Para verificar la información personal, los beneficiarios pueden realizar una consulta en línea siguiendo estos pasos:

  1. Ingresar al sitio oficial o a la aplicación mi ANSES.
  2. Escribir el CUIL.
  3. Introducir la Clave de la Seguridad Social.
  4. Seleccionar la opción“Cobros”.
  5. Presionar“Consultar fecha y lugar de cobro”.

La consulta es gratuita y permite comprobar la fecha correspondiente a cada prestación.

Qué pasa con los pagos después del viernes 9

Luego de las acreditaciones del viernes, el calendario tendrá una interrupción durante el fin de semana y el feriado del lunes 12 de octubre. Los pagos se reanudarán el martes 13, cuando comenzarán a cobrar nuevas terminaciones de DNI.

Por ese motivo, es importante revisar el cronograma específico y no asumir que todas las prestaciones comparten las mismas fechas.

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