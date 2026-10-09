Línea Sarmiento: concentran las obras y confirman que habrá trenes el martes 13

Tren Sarmiento Foto: -

Trenes Argentinos informó que las obras programadas en la línea Sarmiento se concentrarán durante el sábado 10, domingo 11 y lunes 12 de octubre. La decisión se tomó a partir de una reestructuración de la planificación y en función de las condiciones climáticas previstas para los próximos días.

De esta manera, el martes 13 de octubre se garantizará el servicio de trenes en todos los ramales de la línea, tanto eléctricos como diésel, de acuerdo con sus cronogramas habituales.

La modificación permitirá avanzar con las tareas previstas durante los primeros tres días y, al mismo tiempo, restituir el servicio de pasajeros el martes, una jornada en la que se busca asegurar la prestación frente a las condiciones meteorológicas anunciadas.

Qué obras se realizarán en la línea Sarmiento

Los trabajos se desarrollarán de manera simultánea en diferentes sectores de la traza ferroviaria e incluirán intervenciones en señalamiento, vías, estaciones e infraestructura.

Las tareas forman parte de las acciones impulsadas en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional y tienen como objetivo mejorar las condiciones operativas y la seguridad de los pasajeros.

Una de las principales intervenciones será la actualización integral de la mesa de mando de señales de Haedo. Esta infraestructura se sumará a las mesas que ya fueron renovadas en Castelar y Moreno.

Tren Sarmiento Foto: Archivo NA

Con los trabajos en Haedo, Trenes Argentinos Infraestructura completará el proyecto de renovación de las tres mesas de señales contempladas para la línea Sarmiento.

Por qué es clave la renovación de señales en Haedo

La mesa de mando de Haedo tiene más de 40 años de antigüedad y constituye uno de los puntos centrales de la operación ferroviaria.

El sistema gestiona cuatro vías, la interconexión con la salida del depósito de locomotoras y el enlace con las vías de las líneas San Martín y Roca.

Debido a la complejidad y magnitud de los trabajos, será necesario contar con una ventana extendida de intervención. Durante ese período se realizará el reemplazo de los equipos y las pruebas correspondientes antes de restablecer la circulación en condiciones adecuadas de seguridad operacional.

Las obras de señalamiento apuntan a fortalecer el sistema ferroviario mediante intervenciones en las áreas más sensibles de la operación. Además de la renovación de la mesa de mando, se están reemplazando señales entre Liniers y Villa Luro, junto con aparatos de vía en la zona de Caballito.

Trabajos previstos en Once, Ramos Mejía, Morón y Castelar

Trenes Argentinos Infraestructura también realizará tareas en otros puntos de la línea. En la terminal de Once se renovará la vía sexta de la playa de maniobras, mientras que en el paso a nivel Rojas se desarrollarán trabajos de señalamiento.

En paralelo, continuarán las intervenciones en el andén central de Ramos Mejía y en el andén 2 de Morón. Estas obras forman parte de la restauración integral de estaciones destinada a mejorar la calidad del servicio para los pasajeros.

También se ejecutarán obras civiles en la cabina de señales de Castelar.

Por otra parte, AUSA realizará la renovación de la vía cuarta y trabajos complementarios en el paso bajo nivel Lorca. Además, se llevarán adelante intervenciones pluviales en el paso bajo nivel Irigoyen.

Mejoras en pasos a nivel, andenes y tendidos eléctricos

Trenes Argentinos Operaciones efectuará diferentes tareas a lo largo de los tendidos ferroviarios.

La línea Sarmiento suma un nuevo servicio diferencial, con comodidades de primera y un recorrido que se completa en menos de 2 horas. Foto: argentina.gob.ar

Entre los trabajos previstos se encuentran:

Mejoramiento del paso a nivel Goya .

Obras civiles en el andén central de Ciudadela .

Intervenciones en el sistema eléctrico de la subestación Castelar .

Restauración del tendido de vías en el kilómetro 26,500, en San Antonio de Padua.

Estas tareas se desarrollarán de manera simultánea para aprovechar la suspensión temporal del servicio y avanzar en diferentes puntos de la traza.

Limpieza y mantenimiento en las estaciones del Sarmiento

Durante las jornadas de trabajo también se realizará el desmalezado y la limpieza de plataformas y zonas de vías en todas las estaciones del ramal eléctrico Once-Moreno.

El operativo alcanzará, además, a los ramales diésel Moreno-Mercedes y Merlo-Lobos. Este último funciona actualmente de manera limitada entre Merlo y Las Heras debido a las obras de renovación de vías.

Cómo funcionará el servicio el martes 13 de octubre

El martes 13 de octubre los servicios eléctricos y diésel de la línea Sarmiento circularán según sus cronogramas habituales, de acuerdo con la información brindada por la empresa ferroviaria.

La reprogramación permitirá concentrar las tareas durante el sábado, domingo y lunes, aprovechar una ventana extendida de trabajo y garantizar el traslado de los pasajeros durante el martes.

Antes de viajar, se recomienda consultar los canales oficiales de Trenes Argentinos para conocer posibles modificaciones de último momento.