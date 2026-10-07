Crisis en la industria cárnica: un histórico frigorífico adeuda más de $41.000 millones de pesos y acumula 300 cheques rechazados

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La crisis económica que afrontan las empresas en la Argentina también afecta a la industria cárnica. Y uno de los afectados es Ecocarnes, que afronta una importante deuda y trabaja con solo un 30% de su capacidad instalada.

Crisis en Ecocarnes: cómo llegaron a acumular una deuda superior a los $41.000 millones de pesos

La caída del consumo de carne vacuna golpeó con fuerza a la industria frigorífica, en especial a los establecimientos orientados al mercado interno.

Con un consumidor que compra menos kilos y ajusta cada vez más el gasto, los frigoríficos enfrentan una combinación difícil de resolver, con menor volumen de faena, plantas trabajando por debajo de su capacidad y costos que siguen corriendo.

Frigorífico Ecocarnes. Foto: x

Para muchos establecimientos, el problema ya no pasa solamente por cuánto vale la hacienda, sino por la dificultad para sostener el nivel de actividad necesario para que la estructura industrial siga siendo rentable.

Más de 300 cheques rechazados: cómo impactó esta situación en la cadena de pagos

El impacto se siente en toda la cadena de pagos. Menos carne enviada a las carnicerías y supermercados significa menor necesidad de faena y procesamiento, mientras que la industria debe sostener personal, energía, mantenimiento, controles sanitarios y logística aun cuando mueve menos volumen.

Los frigoríficos exportadores cuentan con una alternativa que no tienen los que dependen casi exclusivamente del mercado doméstico, mientras que estos últimos quedan más expuestos a la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores.

Frigorífico Ecocarnes. Foto: x

Si la retracción del consumo se prolonga, el escenario puede traducirse en nuevas reducciones de turnos, suspensiones y dificultades financieras para plantas que durante años sostuvieron buena parte del abastecimiento de carne vacuna en el país.

Qué pasará con este emblemático frigorífico de Buenos Aires

Con la posibilidad de un concurso preventivo, la continuidad de la planta depende de cómo se ordene un pasivo que ya excede los $40.000 millones.

Si se concreta un concurso o una quiebra, sería la segunda vez en 25 años que la planta atraviesa un proceso de ese tipo.