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A pocos días del balotaje, la Justicia de Brasil ordenó la detención del hermano de Flávio Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro está condenado a cuatro años de prisión por presionar al gobierno de Donald Trump para que impusiera sanciones contra Brasil.

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Eduardo Boslonaro, hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro y hermano de Flávio Bolsonaro, candidato a presidente.
Eduardo Boslonaro, hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro y hermano de Flávio Bolsonaro, candidato a presidente. Foto: REUTERS
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La Corte Suprema de Brasil determinó este miércoles que el exdiputado Eduardo Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro y hermano del candidato presidencial Flávio Bolsonaro, sea detenido por una de las penas a las que fue condenado. La medida llega a menos de tres semanas del balotaje presidencial.

La decisión partió del magistrado Alexandre de Moraes, el instructor del juicio en el Tribunal Supremo en el que Eduardo Bolsonaro fue condenado a cuatro años y dos meses de prisión tras ser hallado culpable de coacción a la Justicia.

Tras conocerse la decisión judicial, Boslonaro reaccionó con dureza en sus redes sociales y acusó al juez de interferir en el proceso electoral. “Incluso después del claro mensaje de ‘basta’ expresado en las urnas, Alexandre de Moraes vuelve a sumir al país en el caos con una decisión arbitraria, inoportuna e inútil”, escribió.

Cabe señalar que Bolsonaro se estableció el año pasado en Estados Unidos alegando sufrir una “persecución política y judicial”.

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De Moraes afirmó que, tras el rechazo de las últimas apelaciones, el juicio contra el exdiputado adquirió la condición de cosa juzgada, por lo que la sentencia pasó a ser firme e inapelable.

En consecuencia, el juez determinó la inclusión del nombre del exparlamentario en la lista de condenados con órdenes de prisión a ser cumplidas y que se le cancelen los pasaportes a su nombre.

El exlegislador es hermano del senador Flávio Bolsonaro, el candidato ultraderechista más votado en las elecciones del pasado domingo, con 47% de los votos, y que se enfrentará en una segunda vuelta el 25 de octubre contra el actual mandatario, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva, que aspira a la reelección y fue el segundo más votado, con el 45%.

Eduardo Boslonaro, hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro y hermano de Flávio Bolsonaro, candidato a presidente.
Eduardo Boslonaro, hijo del exmandatario brasileño Jair Bolsonaro y hermano de Flávio Bolsonaro, candidato a presidente. Foto: REUTERS

Hace dos semanas, el Supremo rechazó por unanimidad el último recurso de la defensa de Eduardo Bolsonaro y ratificó la condena en régimen inicialmente semiabierto.

La causa contra Eduardo Bolsonaro

Eduardo Bolsonaro fue condenado por coacción a la Justicia por promover gestiones ante el Gobierno de EE.UU. orientadas a presionar al poder judicial brasileño en momentos en que la Corte Suprema realizaba el juicio por golpismo en el que su padre, Jair Bolsonaro (2019-2023), fue condenado a 27 años de prisión.

Además, el excongresista fue inhabilitado políticamente por 12 años, lo que le impedirá presentarse a cargos públicos hasta 2038.

En septiembre pasado, también fue condenado a un año de prisión por la Corte Suprema en un juicio por difamación contra la diputada Tabata Amaral.

Igualmente, en septiembre fue destituido de su función como escribiente de la Policía Federal por abandono de cargo.

A pesar de su situación jurídica, Eduardo continúa participando activamente en la campaña electoral de su hermano mayor y ha insinuado que, en caso de que Flávio sea elegido presidente, espera que lo nombre ministro de Relaciones Exteriores.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.

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