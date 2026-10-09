Tras la fallida ejecución de Christa Pike, el Pentágono trasmitirá en directo el fusilamiento del exsoldado Nidal Hasan

El público podrá ver en vivo la ejecución por fusilamiento del exmayor del Ejército Nidal Hasan. Foto: Reuters

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, informó este jueves que el público podrá ver en vivo la ejecución por fusilamiento del exmayor del Ejército Nidal Hasan, condenado a muerte por matar a 13 soldados estadounidenses desarmados en el ataque de 2009 en la base de Fort Hood, Texas.

Hasan será ejecutado el próximo 3 de diciembre en Fort Hood por un pelotón integrado por militares armados con fusiles, según explicó Hegseth.

Por su parte, en declaraciones a la BBC, un funcionario del Departamento de Defensa señaló que la ejecución será transmitida en directo.

El anuncio de la ejecución de Hasan llega apneas pocos días después de la fallida muerte de Christa Pike, que sobrevivió a la inyección de dos dosis letales.

Cómo será la ejecución

En diálogo con medios locales, Hegseth justificó la controvertida decisión al señalar que debe conocerse que este tipo de actos tienen “consecuencias graves”.

El secretario señaló además que la ejecución se llevará a cabo a la una de la tarde en Fort Hood, y consideró “obvio” que tenga lugar en esa misma base, donde Hasan perpetró el ataque el 5 de noviembre de 2009.

Cuando fue preguntado por una eventual última petición del condenado o por un contacto con el presidente estadounidense, Donald Trump, Hegseth respondió: “No me importa. Lo veremos el 3 de diciembre”.

La ejecución de Hasan, aprobada por Trump a recomendación del secretario de Defensa, será la primera ejecución militar estadounidense desde 1961 y la primera por fusilamiento desde 1945.

El Pentágono transmitirá la ejecución por fusilamiento del exmayor del Ejército, Nidal Hasan. Foto: Uniformed Services University of the Health Sciences

Qué hizo Nidal Hasan y por qué fue condenado a muerte por la masacre de Fort Hood

Nidal Malik Hasan era mayor y psiquiatra del Ejército de Estados Unidos cuando, el 5 de noviembre de 2009, abrió fuego dentro del Centro de Preparación para Soldados de la base militar de Fort Hood, en Texas.

El ataque dejó 13 personas muertas y otras 32 heridas y terminó cuando una agente le disparó y logró reducirlo. Hasan sobrevivió, quedó parapléjico y fue sometido a un juicio militar. En 2013, un jurado lo declaró culpable de 13 asesinatos premeditados y 32 intentos de asesinato y lo condenó a muerte.

Luego de que la sentencia fuera revisada por la Justicia militar, el presidente Donald Trump autorizó su ejecución por pelotón de fusilamiento, a recomendación del secretario de Defensa, Pete Hegseth.

El Ejército estadounidense programó el procedimiento para el 3 de diciembre de 2026, a las 13, en Fort Hood, aunque todavía podría ser suspendido si la defensa presenta un recurso ante la Justicia federal. Si finalmente se concreta, será la primera ejecución realizada por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.