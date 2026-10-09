YPF pagará USD 430 millones para quedarse con el control total de YPF Luz

Juicio por YPF. Foto: REUTERS

YPF acordó la compra del 24,99% de YPF Luz que se encontraba en manos de BNR Power Investments B.V. La operación fue valuada en USD 430 millones y, una vez completada, permitirá que la petrolera controle la totalidad del capital accionario de la generadora.

Hasta el momento, YPF posee el 75,01% de las acciones, mientras que el porcentaje restante pertenece al socio minoritario. El acuerdo ya fue aprobado por el Directorio de la compañía, aunque su cierre todavía está sujeto al cumplimiento de las condiciones habituales para esta clase de transacciones.

La adquisición representa un movimiento importante dentro del plan de YPF para ampliar su participación en diferentes segmentos del mercado energético. Con esta operación, la empresa no solamente reforzará su negocio eléctrico, sino que también podrá consolidar completamente los resultados financieros de YPF Luz.

Cuánto pagará YPF por las acciones restantes

El desembolso acordado asciende a USD 430 millones. A cambio, YPF adquirirá el paquete accionario que todavía se encontraba en poder de BNR Power Investments.

Vaca Muerta. Foto: NA

Cuando finalice la transferencia, la petrolera pasará a ser la única accionista de YPF Energía Eléctrica S.A., nombre societario de la compañía conocida comercialmente como YPF Luz.

La generadora registró un EBITDA de USD 479 millones durante los doce meses finalizados en junio de 2026. Este resultado refleja el crecimiento y el peso alcanzado por la empresa dentro del mercado eléctrico argentino.

Por qué YPF Luz es una empresa estratégica

YPF Luz tiene una capacidad instalada de 3,8 gigavatios y desarrolla sus operaciones en ocho provincias argentinas. Su producción representa aproximadamente el 10% de la electricidad abastecida en el país.

La compañía posee centrales térmicas, parques eólicos y proyectos solares. En total, cuenta con 17 activos distribuidos en distintas regiones de la Argentina, lo que la ubica entre los principales actores privados del sector.

Con el control total de la generadora, YPF podrá coordinar directamente las decisiones vinculadas con inversiones, financiamiento y proyectos de expansión, sin depender de la aprobación de un accionista minoritario.

Qué dijo Horacio Marín sobre la operación

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, destacó que la adquisición es parte de la transformación de la petrolera en una compañía integral de energía con proyección internacional.

La intención es que YPF Luz mantenga su especialización en generación eléctrica, pero que al mismo tiempo profundice su integración con las demás unidades del grupo.

La operación también podría generar nuevas sinergias entre los negocios de petróleo, gas, electricidad y energías renovables.

Cómo se originó YPF Luz

YPF Luz fue creada en 2013 para concentrar las actividades de generación eléctrica de la petrolera. En 2018, General Electric ingresó como accionista para acompañar el crecimiento de la compañía.

Argentina logra fallo favorable de la Justicia de Irlanda en el caso YPF. Foto: EFE

Luego de la separación de GE Vernova de General Electric en 2024, esa participación quedó canalizada mediante BNR Power Investments. El nuevo acuerdo terminará con esa sociedad cuando se concrete la transferencia definitiva de las acciones.

Qué cambiará con el control total de YPF Luz

La compra permitirá que YPF tenga plena autonomía para definir el futuro de la empresa eléctrica. Además, favorecerá la planificación conjunta de nuevos proyectos y la integración de los resultados económicos en sus balances.

YPF Luz también está ampliando su participación en energías renovables. Entre sus principales iniciativas se encuentra el Parque Solar Fotovoltaico El Quemado, en Mendoza, que contempla una inversión de USD 211 millones y una capacidad proyectada de 305 megavatios.

Con la adquisición del porcentaje restante, YPF busca fortalecer su posición como una de las principales compañías energéticas de la Argentina. El acuerdo por USD 430 millones confirma que la electricidad ocupará un lugar cada vez más importante dentro de su estrategia de crecimiento.