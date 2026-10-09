Giro inesperado en el clima: se viene un fuerte descenso de temperatura y un fin de semana pasado por agua en el AMBA

Lluvia en Buenos Aires Foto: NA

El Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se prepara para un nuevo cambio en las condiciones meteorológicas. El ingreso de aire frío desde el sur provocará un descenso de la temperatura, mientras que la nubosidad y las lluvias volverán a dominar el escenario.

Luego de varias horas con humedad y neblinas, el viento comenzará a modificar el panorama en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. La combinación de cielo cubierto, precipitaciones y bajas temperaturas hará que la sensación térmica sea todavía menor, principalmente durante la mañana y la noche.

Por este motivo, quienes tengan actividades al aire libre deberán salir con abrigo y mantener el paraguas a mano.

Cuándo llegan las lluvias y el frío al AMBA

Para el viernes 9 de octubre se espera una jornada mayormente nublada, con una temperatura mínima cercana a los 11°C y una máxima que rondará los 16°C.

Hacia la noche podría aumentar la inestabilidad y registrarse lluvia de débil intensidad en diferentes sectores del AMBA. Además, el viento del sur mantendrá el ambiente fresco durante toda la jornada.

Lluvias y tormentas bajan la temperatura y obligan a sacar el abrigo. Foto: REUTERS

Aunque las precipitaciones no se presentarían de manera uniforme, la elevada humedad podría intensificar la sensación de frío en la región.

Cómo estará el tiempo durante el sábado

El sábado 10 de octubre continuará el panorama inestable. Las temperaturas se ubicarán entre los 12°C y los 15°C, con abundante nubosidad y pocas posibilidades de que aparezca el sol.

Durante la madrugada y la mañana podrían producirse lloviznas intermitentes. Algunas localidades del conurbano podrían registrar períodos de lluvia débil, mientras que en otros sectores solamente permanecerá el cielo cubierto.

La falta de sol impedirá una recuperación importante de las marcas térmicas. Por eso, incluso durante la tarde, se mantendrá el ambiente frío y húmedo.

Cuándo mejora el clima en Buenos Aires

Las primeras señales de mejora aparecerían durante el domingo 11 de octubre. La jornada comenzará fría, con una mínima que podría ubicarse cerca de los 10°C, y el cielo permanecerá mayormente nublado durante las primeras horas.

Sin embargo, hacia la tarde disminuiría la probabilidad de precipitaciones y podrían comenzar a observarse algunos claros. Esta tendencia marcaría el inicio de un período con condiciones más estables en Buenos Aires.

Lluvias y tormentas en Buenos Aires. Foto: Wikimedia Commons

La mejora continuaría durante el comienzo de la próxima semana, aunque las mañanas seguirán siendo frescas. El aumento de la temperatura será gradual y dependerá de la disminución de la nubosidad y del cambio en la dirección del viento.

En este contexto, se recomienda consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional, debido a que el horario y la intensidad de las lluvias pueden modificarse.

De esta manera, el AMBA atravesará varios días con frío, viento, humedad y cielo gris, antes de una mejora progresiva que comenzaría durante el cierre del fin de semana.

Meta descripción: Alerta por un cambio del tiempo en el AMBA: llegan lluvias, viento del sur y un fuerte descenso de temperatura. Conocé cuándo mejora el clima.