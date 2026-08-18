comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Horóscopo diario: las revelaciones para Géminis este 18 de agosto de 2026

Las influencias astrales para Géminis durante esta jornada.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En la astrología, Géminis está regido por Mercurio. Su elemento es el Aire y la piedra que le corresponde energéticamente es Ágata. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 18 de agosto de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Géminis en el amor hoy

Te mostrarás sincero, afectuoso y con disposición para socializar. Si hubo situaciones tensas, lograrás estabilidad.

Salud y energía de Géminis este día 18 de agosto de 2026

Cuida tus fuentes de energía y observa tu vitalidad, y voluntad ya que te pueden impactar. Guarda en tu memoria estas sensaciones y rememóralas.

Horóscopo laboral de Géminis para hoy

Las nuevas ideas laborales que tengas serán osadas e innovadoras, pero aún es muy pronto para ponerlas en práctica.

¿Cuáles son las fechas de Géminis?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Géminis?

Géminis pertenece al elemento Aire.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Géminis?

Géminis es más compatible con Libra, Acuario, Aries. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Géminis?

El número de la suerte de Géminis es el 5.

¿Cómo es la personalidad de Géminis?

Géminis es un signo curioso, versátil e intelectual.

Géminishoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Lo Ultimo
Relacionadas
También podría interesarte
Política

Karina Milei convocó a la Conferencia Episcopal Argentina para organizar los preparativos por la llegada del papa León XIV

Karina Milei convocó a la Conferencia Episcopal Argentina para organizar los preparativos por la llegada del papa León XIV

La mesa política de Javier Milei vuelve a reunirse este martes con el objetivo de reordenar la agenda legislativa y repasar ejes de gestión

Javier Milei, en el acto homenaje al General José de San Martín:“Hoy la libertad nos enfrenta a enemigos internos y externos”

El Gobierno acelera su agenda en el Congreso, resigna las reformas de fondo y concentrará su actividad en proyectos económicos

Economía

La actividad metalúrgica cayó 4,4% en el último año y acumula una contracción del 5,5% en lo que va del 2026

La actividad metalúrgica cayó 4,4% en el último año y acumula una contracción del 5,5% en lo que va del 2026

ANSES cambia el calendario tras el feriado:quiénes cobran del martes 18 al viernes 21 de agosto

Empleadas domésticas:cuánto cuesta la hora de limpieza en agosto de 2026, según cada categoría

ANSES confirmó el aumento para jubilados en septiembre 2026:montos y calendario de pagos

Internacionales

¿Qué hay detrás de la invasión migratoria a Ceuta?

¿Qué hay detrás de la invasión migratoria a Ceuta?

El caso O Garabelo:una finca maldita, cuatro vecinos asesinados y el caso rural que volvió a estremecer a Galicia

Trágico accidente en Brasil:al menos 10 muertos tras el vuelco de un autobús cerca de Río de Janeiro

Irán ofrece una recompensa de 30.000 dólares por “matar o capturar” soldados de Estados Unidos