Bono de $70.000 para jubilados ANSES: quiénes lo cobrarán completo en octubre 2026

¿Cómo son los pagos de las jubilaciones en octubre 2026? Foto: ANSES

Los jubilados y pensionados tendrán un aumento del 1,7% en octubre por la fórmula de movilidad. El Gobierno prepara el decreto que oficializará el bono extraordinario, que mantendría un máximo de $70.000. Las fechas de pago ya están definidas según la terminación del DNI.

Los jubilados y pensionados de ANSES recibirán en octubre de 2026 un nuevo incremento en sus haberes. La actualización será del 1,7%, de acuerdo con la fórmula de movilidad previsional que determina los aumentos mensuales.

Las jubilaciones tendrán un aumento conforme a la inflación.

A este incremento se suma la expectativa por la continuidad del bono extraordinario de hasta $70.000 para los beneficiarios de menores ingresos. Si bien el pago debe ser formalizado mediante una norma del Poder Ejecutivo, el esquema contempla diferentes montos según el haber que perciba cada jubilado.

De esta manera, no todos los beneficiarios recibirán el mismo refuerzo. Mientras quienes cobran la jubilación mínima accederán al bono completo, aquellos que superan ese monto podrán recibir un adicional proporcional o quedar excluidos si su haber supera el límite establecido.

Jubilados ANSES: cómo se pagará el bono de $70.000 en octubre

El esquema previsto para octubre contempla tres situaciones diferentes según el monto de la jubilación o pensión.

Bono completo de $70.000: corresponde a quienes perciben únicamente el haber mínimo previsional .

Bono proporcional : alcanza a quienes cobran un haber superior a la mínima, pero se encuentran dentro del límite establecido para recibir el refuerzo .

Sin bono: quedan quienes superan el tope fijado por la reglamentación.

El objetivo del mecanismo es que el refuerzo se adapte al nivel de ingresos previsionales. Por eso, para quienes superan la mínima, el monto adicional no necesariamente será de $70.000.

La liquidación final dependerá de la combinación entre el aumento del 1,7% y el monto del refuerzo extraordinario que corresponda en cada caso.

Cuándo cobran los jubilados con haber mínimo en octubre

El calendario de pagos de ANSES para octubre de 2026 establece las fechas de acreditación de los beneficiarios que cobran el haber mínimo.

DNI terminado en 0 , cobran el 8 de octubre ;

DNI terminado en 1 , cobran el 9 de octubre ;

DNI terminado en 2 , cobran el 13 de octubre ;

DNI terminado en 3 , cobran el 14 de octubre ;

DNI terminado en 4 , cobran el 15 de octubre ;

DNI terminado en 5 , cobran el 16 de octubre ;

DNI terminado en 6 , cobran el 19 de octubre ;

DNI terminado en 7 , cobran el 20 de octubre ;

DNI terminado en 8 , cobran el 21 de octubre ;

DNI terminado en 9, cobran el 22 de octubre.

Estos beneficiarios son los que, de acuerdo con el esquema informado, recibirían el bono completo de $70.000, una vez que el Gobierno formalice la medida correspondiente. Hay que recordar que el lunes 12 de octubre es feriado.

Pago de las jubilaciones en octubre 2026. Foto: ANSES

Cuándo cobran los jubilados que superan la mínima

Para quienes tienen un haber superior al mínimo, ANSES estableció un calendario diferente. En este grupo se encuentran quienes podrían recibir un bono proporcional y aquellos que, por superar el límite previsto, no accederían al refuerzo.

DNI terminados en 0 y 1 , cobran el 23 de octubre ;

DNI terminados en 2 y 3 , cobran el 26 de octubre ;

DNI terminados en 4 y 5 , cobran el 27 de octubre ;

DNI terminados en 6 y 7 , cobran el 28 de octubre ;

DNI terminados en 8 y 9, cobran el 29 de octubre.

Así, durante octubre los jubilados y pensionados tendrán una nueva actualización de sus ingresos previsionales, mientras el Gobierno termina de definir mediante el decreto correspondiente las condiciones definitivas del bono extraordinario de hasta $70.000.