Argentina ya tiene 12 cazas F-16: la travesía de 14.000 kilómetros y la misión estratégica que cumplirán

La segunda tanda de seis cazas F-16 Fighting Falcon aterrizó en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba. Con este arribo, la Argentina ya recibió 12 de los 24 aviones adquiridos a Dinamarca. Foto: Ministerio de Defensa

La Fuerza Aérea Argentina sumó seis nuevos F-16 Fighting Falcon y alcanzó las 12 aeronaves incorporadas de las 24 adquiridas a Dinamarca. El nuevo lote arribó al Área Material Río Cuarto, donde permanecerá de manera transitoria mientras avanzan las obras previstas para su destino definitivo en la VI Brigada Aérea de Tandil.

F-16 de Argentina: cómo fue la llegada del segundo lote

El nuevo grupo estuvo integrado por cuatro F-16 monoplaza y dos biplaza. Algunas de las aeronaves fueron trasladadas con participación de pilotos argentinos, en el marco de una operación que recorrió casi 14.000 kilómetros desde Dinamarca hasta nuestro país.

Los aviones caza F-16 debieron recorrer 14.000 kilómetros. Foto: Unsplash.

El denominado Ferry 2 incluyó escalas en Zaragoza e Islas Canarias, el cruce del Atlántico hasta Natal, Brasil, y finalmente el arribo a Córdoba.

El jefe de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, consideró la llegada como un nuevo hito dentro del proceso de incorporación del sistema de armas, luego de la decisión de compra, la recepción del primer avión destinado al entrenamiento y el arribo del primer grupo de seis cazas en diciembre.

F-16 argentinos: entrenamiento y preparación del personal

La incorporación de los aviones también exige una profunda preparación de pilotos, técnicos y especialistas. Los pilotos argentinos reciben entrenamiento intensivo con la empresa canadiense Top Aces, mientras que el personal técnico y logístico debe adaptarse a los procedimientos, certificaciones y requerimientos específicos del F-16.

Uno de los hitos del programa fue el primer vuelo en solitario de un piloto argentino al mando de uno de estos cazas.

Desde la Fuerza Aérea remarcaron que incorporar un sistema de armas implica mucho más que sumar aeronaves: también requiere infraestructura, mantenimiento, tecnología, logística, procedimientos y personal capacitado.

Las obras necesarias para recibir los F-16

El Área Material Río Cuarto adquirió un papel central durante esta primera etapa. Allí se realizaron trabajos para adaptar las instalaciones a las exigencias del nuevo sistema de armas.

Las obras incluyeron modificaciones en plataformas, calles de rodaje, márgenes de seguridad, instalaciones y áreas de apoyo. El objetivo es garantizar las condiciones necesarias para la operación y el mantenimiento de los cazas.

El ministro de Defensa, Carlos Presti, señaló que la etapa actual busca avanzar desde la recepción de las plataformas hacia la construcción de una capacidad militar integral.

El nuevo adicional para quienes trabajan con los cazas

La llegada de los F-16 también generó cambios en el esquema de reconocimiento económico para el personal especializado. El Decreto 846/2026 estableció suplementos destinados a tareas vinculadas con la alta especialización operacional y con la operación y sostenimiento de sistemas de armas de alta performance.

Los adicionales alcanzan al personal militar que cuenta con la capacitación, habilitación o certificación requerida y que participa directamente en la operación, mantenimiento y sostenimiento de estos sistemas. Según el esquema previsto, los porcentajes varían de acuerdo con la jerarquía y pueden alcanzar el 36% del haber para coroneles, capitanes de navío y comodoros, mientras que llegan hasta el 30% para suboficiales mayores y al 12% para voluntarios y marineros.

Para qué utilizará Argentina los F-16

La misión principal definida para los nuevos cazas es la defensa del espacio aéreo argentino. Valverde explicó que los F-16 serán utilizados para defender y patrullar los cielos del país.

Llegada a la Argentina de los aviones F-16. Foto: Foto generada con IA

El objetivo también contempla integrar los aviones con radares, sensores, sistemas de combate y medios de las otras Fuerzas Armadas, para compartir información y reducir los tiempos de respuesta.

En ese esquema aparecen como áreas estratégicas de protección los recursos energéticos y alimentarios, las infraestructuras críticas, el Atlántico Sur y la proyección argentina hacia la Antártida.

Con este segundo lote, Argentina ya dispone de 12 de los 24 F-16 adquiridos a Dinamarca. La planificación contempla nuevas incorporaciones durante 2027 para completar progresivamente el número previsto.