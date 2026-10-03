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Brasil vota entre Lula y Bolsonaro, mientras Argentina observa de reojo con vistas a la reforma del Mercosur

El país vecino va a las urnas este domingo y la Casa Rosada confía en que se llegue a un balotage para estirar la definición. La victoria de uno u otro abre un abanico de posibilidades para nuestro país.

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Javier Milei y Flávio Bolsonaro durante su lanzamiento como candidato en San Pablo, Brasil.
Javier Milei y Flávio Bolsonaro durante su lanzamiento como candidato en San Pablo, Brasil. Foto: REUTERS
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Brasil lleva a cabo este domingo las elecciones presidenciales, donde se disputan el poder el actual mandatario, Lula da Silva, y Flávio Bolsonaro, hijo del condenado ex presidente Jair Bolsonaro.

La victoria de uno u otro tendrá un gran impacto en la región y, sobre todo, en Argentina, que mantiene firme sus intenciones de reformar el Mercosur y con un triunfo de la oposición esto seria más factible.

La Casa Rosada pretende poner en agenda una modificación que incluya reducir barreras comerciales, revisar el Arancel Externo Común, simplificar la estructura institucional y ampliar la flexibilidad para que los países miembros puedan alcanzar acuerdos con terceros mercados.

Javier Milei en la firma del acuerdo comercial
El presidente participó de la ceremonia realizada el sábado 17 de enero. Foto: REUTERS

Lo que se sabe hasta el momento es que no habrá una victoria arrolladora ni tampoco se conocerá el próximo presidente en primera vuelta.

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Sin embargo, el primer resultado resultará clave para prever qué política decidirá adoptar el país hacia adelante.

También para ver qué sucederá en la relación con Argentina, uno de sus principales aliados y socios comerciales.

Elecciones Presidenciales Brasil 2026: Flávio Bolsonaro y Lula da Silva. Foto: Germán Benegoga / Canal 26

La mirada desde Balcarce 50

Lo que prefiere la administración nacional es, por defecto, una victoria de Bolsonaro. Milei mantuvo distintos encuentros con el hijo del ex presidente y ratificó su apoyo en uno de los cierres de campaña, donde ambos se mostraron juntos y comprometidos.

En caso de que Bolsonaro se corone y Milei sea reelecto en 2027, sería la primera vez en mucho tiempo en la que dos jefes de Estado de una misma ideología coinciden en el poder.

En la práctica, esto permitiría que las exportaciones hacia Brasil sean más baratas, lo que traería una mayor demanda de brasileros hacia los bienes argentinos. También se encarecería el precio de las importaciones.

Combo de fotografías de archivo que muestra al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (d) y al senador Flávio Bolsonaro.
A días de una de las elecciones más polarizadas en la historia de Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, luchan por el llamado 'voto útil' para intentar definir la Presidencia sin necesidad de un balotaje. Foto: REUTERS

Panorama actual: intercambio comercial y situación diplomática

De acuerdo al último informe de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), el comercio bilateral entre ambos países se encuentra en estado deficitario.

En materia diplomática la relación se encuentra en un punto de tensión clave. Luego de distintas idas y vueltas entre ambos mandatarios, donde Milei comenzó insultando a Lula y acusándolo de haberle financiado la campaña presidencial a Sergio Massa, en 2023.

El conflicto escaló de ambos lados hasta que la administración brasilera tomó la decisión final de quitar a su embajador y romper los vínculos diplomáticos. La relación quedó reducida al nivel de encargado de negocios.

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