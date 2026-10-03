Las increíbles fotos de la Peregrinación a Luján bajo la lluvia: barro agua y fe se combinaron en una caminata histórica

52° Peregrinación a Luján
Banderas con imágenes religiosas durante la Peregrinación a Luján.
Fotografía: EFE
Banderas con imágenes religiosas durante la Peregrinación a Luján.
Fotografía: EFE
Personas caminan rumbo a Luján en la 52° Peregrinación.
Fotografía: EFE
Personas caminan rumbo a Luján en la 52° Peregrinación.
Fotografía: EFE
Personas caminan rumbo a Luján en la 52° Peregrinación.
Fotografía: EFE
Personas caminan rumbo a Luján en la 52° Peregrinación.
Fotografía: EFE
Personas caminan rumbo a Luján en la 52° Peregrinación.
Fotografía: EFE
Personas caminan rumbo a Luján en la 52° Peregrinación.
Fotografía: EFE
Personas caminan rumbo a Luján en la 52° Peregrinación.
Fotografía: EFE
Fotografía: NA
Fotografía: NA
Fotografía: NA
Fotografía: NA