Personas caminan rumbo a Luján en la 52° Peregrinación. Foto: EFE

Las increíbles fotos de la Peregrinación a Luján bajo la lluvia: barro agua y fe se combinaron en una caminata histórica Miles de fieles sortearon las tormentas para recorrer los 60 kilómetros desde San Cayetano hasta la Basílica. Las mejores postales.