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Personas caminan rumbo a Luján en la 52° Peregrinación.
Personas caminan rumbo a Luján en la 52° Peregrinación. Foto: EFE

Las increíbles fotos de la Peregrinación a Luján bajo la lluvia: barro agua y fe se combinaron en una caminata histórica

Miles de fieles sortearon las tormentas para recorrer los 60 kilómetros desde San Cayetano hasta la Basílica. Las mejores postales.

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52° Peregrinación a Luján

Banderas con imágenes religiosas durante la Peregrinación a Luján.

Fotografía: EFE

52° Peregrinación a Luján

52° Peregrinación a Luján

Personas caminan rumbo a Luján en la 52° Peregrinación.

Fotografía: EFE

52° Peregrinación a Luján

52° Peregrinación a Luján

Personas caminan rumbo a Luján en la 52° Peregrinación.

Fotografía: EFE

52° Peregrinación a Luján

52° Peregrinación a Luján

Personas caminan rumbo a Luján en la 52° Peregrinación.

Fotografía: EFE

52° Peregrinación a Luján

52° Peregrinación a Luján

Personas caminan rumbo a Luján en la 52° Peregrinación.

Fotografía: EFE

52° Peregrinación a Luján

52° Peregrinación a Luján

Personas caminan rumbo a Luján en la 52° Peregrinación.

Fotografía: EFE

52° Peregrinación a Luján

52° Peregrinación a Luján

Personas caminan rumbo a Luján en la 52° Peregrinación.

Fotografía: EFE

52° Peregrinación a Luján

52° Peregrinación a Luján

Personas caminan rumbo a Luján en la 52° Peregrinación.

Fotografía: EFE

52° Peregrinación a Luján

52° Peregrinación a Luján.

Fotografía: NA

52° Peregrinación a Luján.

52° Peregrinación a Luján.

Fotografía: NA

52° Peregrinación a Luján.

52° Peregrinación a Luján.

Fotografía: NA

52° Peregrinación a Luján.

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Fotografía: NA

52° Peregrinación a Luján.
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