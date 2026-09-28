Guía rápida de las elecciones en Brasil 2026: cuándo son, qué se vota y qué proponen Lula da Silva y Flávio Bolsonaro

A días de una de las elecciones más polarizadas en la historia de Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, luchan por el llamado 'voto útil' para intentar definir la Presidencia sin necesidad de un balotaje. Foto: REUTERS

Las elecciones en Brasil 2026 se celebrarán este fin de semana y definirán al presidente que gobernará la principal economía de América Latina durante los próximos cuatro años. La jornada también será clave para la conformación del Congreso y el futuro político de la región.

¿Cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes son los principales candidatos? A continuación, todo lo que hay que saber sobre los comicios, las condiciones para una eventual segunda vuelta y la participación de los ciudadanos brasileños que viven en la Argentina.

Elecciones en Brasil: cuándo son

Las elecciones generales en Brasil se celebrarán el domingo 4 de octubre de 2026. Durante esa jornada tendrá lugar la primera vuelta presidencial y se renovarán diferentes cargos ejecutivos y legislativos. La votación se realizará mediante el sistema de urna electrónica utilizado habitualmente en el país.

Para ganar en primera vuelta, un candidato deberá obtener más del 50% de los votos válidos, sin contar los votos blancos y nulos. Si ninguno alcanza ese porcentaje, los dos postulantes más votados competirán en un balotaje programado para el domingo 25 de octubre de 2026.

¿Qué se vota en las elecciones en Brasil?

Los brasileños elegirán al próximo presidente y vicepresidente, quienes gobernarán durante un mandato de cuatro años. También se definirán los gobernadores y vicegobernadores de los 26 estados y del Distrito Federal, además de los representantes que integrarán las legislaturas estaduales.

En el plano nacional, se renovarán las 513 bancas de la Cámara de Diputados y se elegirán 54 senadores, correspondientes a dos tercios del Senado. Por ese motivo, los votantes que sufraguen dentro de Brasil realizarán seis elecciones en la urna: diputado federal, diputado estadual o distrital, dos senadores, gobernador y presidente.

¿Quiénes son los principales candidatos a presidente?

Los principales candidatos a presidente de Brasil son Luiz Inácio Lula da Silva, representante del Partido de los Trabajadores (PT), quien lleva como candidato a vicepresidente a Geraldo Alckmin, del Partido Socialista Brasileño (PSB); y Flávio Bolsonaro, postulante del Partido Liberal (PL) e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, acompañado en la fórmula por Alfredo Gaspar, también del PL. Ambos aparecen como los protagonistas centrales de una elección marcada por la polarización política.

La oferta electoral también incluye a Augusto Cury, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos, Hertz Dias, Edmilson Costa, Clariana Barao, Leonardo Avalanche, Rui Costa Pimenta, Wilson Grassi y Samara Martins. En total, 13 espacios políticos competirán por la presidencia.

A días de una de las elecciones más polarizadas en la historia de Brasil, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el senador Flávio Bolsonaro, luchan por el llamado 'voto útil' para intentar definir la Presidencia sin necesidad de un balotaje. Foto: EFE/Archivo

Cómo se vota en Brasil: cuál es la modalidad para este domingo

En Brasil, la votación se realiza de manera presencial mediante urnas electrónicas. El elector introduce el número de cada candidato, verifica en la pantalla su nombre, fotografía y partido, y presiona “Confirma”. Si comete un error, puede seleccionar “Corrige” y volver a ingresar el número antes de validar su elección.

El orden de votación será el siguiente:

Diputado federal: cuatro dígitos.

Diputado estadual o distrital: cinco dígitos.

Primer senador: tres dígitos.

Segundo senador: tres dígitos.

Gobernador: dos dígitos.

Presidente: dos dígitos.

Para sufragar, se debe presentar un documento oficial con fotografía. El celular y otros dispositivos electrónicos están prohibidos dentro de la cabina, por lo que se recomienda llevar anotados en papel los números de los candidatos. Los brasileños empadronados en el exterior votan únicamente para presidente y vicepresidente.

¿Cuántos brasileños pueden votar desde Argentina?

Alrededor de 13.000 ciudadanos brasileños residentes en la Argentina están habilitados para participar de las elecciones presidenciales de 2026. Para poder votar desde el país, debían haber registrado previamente su domicilio electoral en el exterior y encontrarse incluidos en el padrón definitivo de la Justicia Electoral brasileña.

Los brasileños empadronados en la Argentina solamente podrán votar las categorías de presidente y vicepresidente. No podrán elegir gobernadores, senadores ni diputados. En todo el mundo hay 918.876 brasileños habilitados para sufragar desde el exterior, distribuidos en 134 países y 186 ciudades.

Las principales propuestas de Lula da Silva para las elecciones en Brasil

El programa electoral de Luiz Inácio Lula da Silva combina responsabilidad fiscal con inversión pública, políticas sociales y fortalecimiento industrial. Sus propuestas priorizan la generación de empleo, la reducción de las desigualdades, la ampliación de los servicios públicos y una mayor presencia del Estado como impulsor del desarrollo económico y social.

Economía: mantener el régimen fiscal, impulsar la industria nacional, facilitar el crédito para pequeñas y medianas empresas y sostener las inversiones públicas.

Trabajo: terminar con la escala laboral 6x1 y reducir la jornada semanal a 40 horas sin disminución salarial.

Salud: ampliar la atención primaria y especializada, reducir las listas de espera y fortalecer programas como Ahora Tem Especialistas y Farmacia Popular.

Educación: expandir la educación de tiempo completo, los institutos federales, la enseñanza tecnológica y los programas de asistencia estudiantil.

Seguridad: fortalecer la coordinación entre las fuerzas federales, estaduales y municipales, con mayor inversión en inteligencia y tecnología.

Las principales propuestas de Flávio Bolsonaro para las elecciones en Brasil

El plan de gobierno de Flávio Bolsonaro propone reducir la estructura estatal, controlar el gasto público y ampliar la participación del sector privado en la economía. Su plataforma también plantea endurecer las políticas de seguridad, revisar la reforma tributaria, retomar las privatizaciones y aplicar nuevas tecnologías en áreas como salud y educación.

Economía: alcanzar superávits fiscales, estabilizar la deuda pública y establecer nuevos límites para los gastos discrecionales de los tres poderes del Estado.

Estado: eliminar al menos diez ministerios, reducir cargos políticos y gastos administrativos, y retomar el programa de privatizaciones.

Impuestos: revisar la reforma tributaria, reducir la alícuota del IVA y disminuir la carga fiscal sobre la producción, el consumo y las inversiones.

Seguridad: tratar a las principales facciones criminales como organizaciones narcoterroristas, construir cinco cárceles federales y bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años.

Salud y educación: implementar una historia clínica electrónica unificada, utilizar inteligencia artificial para los turnos médicos y ampliar las escuelas de tiempo completo y cívico-militares.

A qué se dedica y qué títulos tiene Lula da Silva

Luiz Inácio Lula da Silva es político, dirigente sindical y exobrero metalúrgico. Se formó como tornero mecánico en el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial (SENAI), oficio que ejerció antes de incorporarse al movimiento sindical.

Si bien no posee un título universitario, recibió numerosos doctorados honoris causa, distinciones honoríficas que no equivalen a una carrera de grado o posgrado.

A qué se dedica y qué títulos tiene Flávio Bolsonaro

Flávio Bolsonaro es abogado, empresario y político. Se graduó en Derecho en la Universidad Cândido Mendes y completó especializaciones en Ciencia Política en la Universidad Federal de Río de Janeiro, Políticas Públicas en el Instituto Universitario de Investigaciones de Río de Janeiro y Emprendimiento en la Fundación Getulio Vargas. Actualmente se desempeña como senador por Río de Janeiro.