Nardini reivindicó el papel de los municipios para sostener el desarrollo en un contexto de desfinanciamiento

Leonardo Nardini cerró el 5° Encuentro de Secretarios de Obras Públicas y Planificación Urbana. Foto: Municipalidad de Malvinas Argentinas

De la mano del intendente Leonardo Nardini, Malvinas Argentinas volvió a convertirse en punto de encuentro para el debate sobre el presente y el futuro de la obra pública en la provincia de Buenos Aires. El distrito fue sede del 5° Encuentro de Secretarios de Obras Públicas y Planificación Urbana, que reunió a más de 100 representantes de municipios, organismos, universidades y empresas vinculadas al desarrollo de infraestructura, al intercambio de experiencias, la planificación territorial y la gestión de infraestructura urbana.

La jornada contó con la participación del secretario de Obras Públicas y Planificación Urbana de Malvinas Argentinas, Ing. Roberto Caratozzolo Copes, encargado de realizar la apertura y representantes de más de 40 municipios bonaerenses, además de organismos provinciales, entidades profesionales, universidades y empresas del sector.

Leonardo Nardini cerró el 5° Encuentro de Secretarios de Obras Públicas y Planificación Urbana. Foto: Municipalidad de Malvinas Argentinas

Entre los asistentes estuvieron el intendente de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini; autoridades del Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires; representantes de la Universidad Técnica Nacional (UTN); y referentes del Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC), de la Agencia de Planificación (APLA), Vialidad Provincial, Naturgy y Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), entre otras instituciones.

Durante el encuentro se desarrollaron paneles sobre obras emblemáticas y gestión integral del territorio, donde municipios y especialistas compartieron experiencias vinculadas a infraestructura urbana, servicios públicos, desarrollo productivo y planificación estratégica.

Las exposiciones pusieron en común una realidad que atraviesa a gran parte de los gobiernos locales: la necesidad de sostener obras, ampliar servicios y dar respuesta a demandas cada vez más complejas en un escenario de restricciones presupuestarias y menor inversión provincial y nacional.

Foto institucional del 5° Encuentro de Secretarios de Obras Públicas y Planificación Urbana. Foto: Municipalidad de Malvinas Argentinas

En ese marco, fueron presentadas experiencias como el Polideportivo Diego Armando Maradona de Moreno; la evolución del sistema de alumbrado público en Necochea y Quequén; las obras sobre el Río Luján y la terminal de ómnibus de Luján; el polo industrial, científico y tecnológico de Escobar; y distintas herramientas de planificación territorial, análisis de datos y gestión urbana impulsadas por municipios bonaerenses. Asimismo, Malvinas Argentinas expuso sobre el desarrollo del emblemático proyecto Distrito Malvinas.

Otro de los temas abordados fue la preparación de las ciudades frente a contingencias climáticas, entre ellas el fenómeno de El Niño, una problemática que exige fortalecer la infraestructura y la coordinación entre gobiernos locales para mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias.

Al cerrar el encuentro, Nardini destacó la importancia de estos espacios para fortalecer el trabajo conjunto entre municipios, organismos y empresas. “Son los municipios y los equipos de cada territorio los que transforman la calidad de vida de la gente para mejor”, expresó, al remarcar el papel que cumplen los gobiernos locales en la concreción de obras, servicios y proyectos que responden a las demandas cotidianas de la comunidad.

Leonardo Nardini cerró el 5° Encuentro de Secretarios de Obras Públicas y Planificación Urbana. Foto: Municipalidad de Malvinas Argentinas

El intendente también reivindicó la necesidad de sostener una mirada estratégica sobre la infraestructura y la planificación. “Hoy estamos en una situación donde no hay una mirada para fortalecer la obra pública, que genere desarrollo, que genere trabajo, que genere accesibilidad”, afirmó, y señaló que los municipios deben redoblar esfuerzos para continuar impulsando proyectos que mejoren la calidad de vida de sus vecinos.

En esa línea, sostuvo que la planificación y el intercambio de experiencias resultan fundamentales para afrontar un contexto en el que los gobiernos locales asumen cada vez más responsabilidades. Desde la infraestructura y los servicios públicos hasta la salud, son los municipios los que deben dar respuestas inmediatas a demandas crecientes, muchas veces con recursos limitados y en un escenario de incertidumbre económica.

Tras la actividad, Nardini volvió a remarcar la importancia de la articulación entre equipos técnicos, organismos y empresas de servicios públicos para abordar problemáticas comunes y construir soluciones conjuntas. “No es lo mismo que una dificultad la tenga que afrontar un municipio solo a que la enfrente un conjunto de personas idóneas, capacitadas y con la convicción de entender esa problemática”, sostuvo.

Finalmente, el jefe comunal reafirmó la necesidad de seguir promoviendo espacios de encuentro, debate y planificación que permitan fortalecer a los gobiernos locales y consolidar una agenda de infraestructura capaz de impulsar el desarrollo de la provincia, generar oportunidades y mejorar la calidad de vida de los bonaerenses.