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ANSES aumenta las asignaciones familiares en octubre: cuánto se cobrará por hijo y quiénes quedan afuera

El aumento alcanza los montos y rangos de ingresos previstos por el régimen de asignaciones familiares, salvo las excepciones previstas por la normativa vigente.

Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad
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ANSES oficializó un aumento del 1,66% en las asignaciones familiares y en los límites de ingresos para acceder. Según confirmaron, comenzará a regir para los pagos de octubre 2026.

La actualización se dispuso mediante la Resolución 283/2026 y publicada en el Boletín Oficial. El aumento alcanza los montos y rangos de ingresos previstos por el régimen de asignaciones familiares, salvo las excepciones previstas por la normativa vigente.

El monto que se cobrará por hijo

El monto por hijo dependerá del ingreso del grupo familiar. Los montos son los siguientes:

  • Quienes tengan ingresos familiares de hasta $1.212.301: cobrarán $78.304 por hijo.
  • Los grupos familiares con ingresos de entre $1.212.301,01 y $1.777.957: el monto será de $52.821 por hijo.
  • Para ingresos de entre $1.777.957,01 y $2.052.708: el monto será $31.949 por hijo.
  • Para ingresos familiares de entre $2.052.708,01 y $6.419.726: el monto que recibirán será de $16.487 por hijo.

Cabe destacar que los mismos valores y rangos se aplican a la Asignación Familiar Prenatal.

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Cobros ANSES Foto: ANSES

Cuáles son los nuevos topes de ingresos

A partir del mes de octubre, el ingreso total del grupo familiar para poder acceder a las asignaciones no deberá superar los $6.419.726.

El beneficio también tiene una condición vinculada a los ingresos de cada integrante. Cuando una persona del grupo familiar supera los $3.209.863 por mes, se pierde el derecho a percibir las asignaciones familiares para todo el grupo, aun cuando el ingreso conjunto de la familia se mantenga dentro del máximo permitido por ANSES.

Qué otras prestaciones cambian desde octubre

El esquema de asignaciones familiares tendrá más modificaciones desde octubre, ya que la actualización también alcanza a distintos beneficios que se otorgan por situaciones específicas.

En los pagos únicos, el monto dependerá del tipo de prestación. Por un nacimiento se abonarán $91.273, mientras que las familias que atraviesen un proceso de adopción podrán recibir $545.685. En caso de matrimonio, el beneficio será de $136.662. En estos tres casos, el grupo familiar deberá contar con ingresos de hasta $6.419.726. A su vez, la Ayuda Escolar Anual tendrá un nuevo importe de $55.672.

Los trabajadores monotributistas también tendrán valores diferenciados según la categoría en la que estén registrados. El beneficio por hijo será de $77.025 para la categoría A, $51.958 para la B y $31.427 para la C. Desde la categoría D hasta la H, el importe será de $16.217 por hijo.

Todos estos cambios forman parte de la actualización que comenzará a regir en octubre de 2026, tanto para los pagos correspondientes a ese mes como para los casos en los que el hecho que da origen al beneficio ocurra a partir de entonces.

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