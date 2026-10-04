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Peregrinación a Luján 2026: las fotos de Pampita, Rocío Marengo, Daniela Celis y otras famosas que emocionaron en las redes

Bajo la lluvia y llenas de esperanza, las famosas se sumaron a la caminata hacia la Basílica. Las fotos y las historias personales que las llevaron a pedirle a la Virgen.

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Pampita, Daniela Celis y Rocío Marengo conmovieron en la Peregrinación a Luján: los motivos detrás de su caminata
Pampita, Daniela Celis y Rocío Marengo conmovieron en la Peregrinación a Luján: los motivos detrás de su caminata Foto: Captura Instagram
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La tradicional Peregrinación a Luján volvió a reunir a miles de fieles que caminaron hacia la Basílica para agradecer, pedir y renovar la fe. Y entre las personas que participan, se encuentran varias figuras del espectáculo. Entre las figuras más queridas se encuentran Pampita, Daniela Celis y Rocío Marengo.

Las famosas compartieron imágenes de la jornada y mostraron el costado más íntimo de una experiencia atravesada por la lluvia, el frío y la emoción. Además, Locho Loccisano, Luz Tito y Tato Algorta también se sumaron a la peregrinación.

Pampita, Daniela Celis y Rocío Marengo conmovieron en la Peregrinación a Luján: los motivos detrás de su caminata
Pampita, Daniela Celis y Rocío Marengo conmovieron en la Peregrinación a Luján: los motivos detrás de su caminata Foto: Captura Instagram

Pampita, Daniela Celis y Rocío Marengo: una peregrinación atravesada por la emoción

Carolina Pampita Ardohain volvió a participar de la caminata tal como lo hizo el año pasado, justo después de la escandalosa separación con Roberto García Moritán. Esta vez, la conductora recorrió el trayecto junto a un grupo de amigas y compartió distintas postales de su experiencia en las redes sociales.

Antes de comenzar, publicó una imagen frente a la Virgen acompañada de una reflexión sobre el significado de ponerse en camino y conectar con aquello que considera verdadero en el corazón. “Misterio de ponerse en camino hacia lo que está lejos. Y en cada paso, descubrirse más adentro, conectando con lo verdadero que habita en el corazón”, escribió.

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La peregrinación tiene un valor especialmente profundo para la modelo, quien encontró en esta tradición un espacio para atravesar momentos importantes de su vida, desde el dolor por la muerte de su hija Blanca hasta el agradecimiento por el nacimiento de Ana.

Pampita, Daniela Celis y Rocío Marengo conmovieron en la Peregrinación a Luján: los motivos detrás de su caminata
Rocío Marengo caminó para agradecer la llegada de su hijo Foto: Captura Instagram

Otra de las imágenes más emotivas fue la de Rocío Marengo, quien antes de salir de su casa se acercó al cochecito de su hijo Isidro para explicarle el motivo de su participación. “Voy a ir a agradecer que viniste a mi vida. Te amo, hermoso”, expresó mientras lo acariciaba.

La conductora buscó por muchos años ser mamá y el año pasado llegó su primer hijo junto a Eduardo Fort. Marengo salió desde Liniers con un piloto celeste y un paraguas para protegerse de la lluvia.

Pampita, Daniela Celis y Rocío Marengo conmovieron en la Peregrinación a Luján: los motivos detrás de su caminata
"Pestañela" caminó junto a sus gemelas y su madre hacia Luján Foto: Captura Instagram

Por útlimo, los exparticipantes de Gran Hermano también formaron parte de la peregrinación, aunque realizaron el recorrido por separado. Daniela Celis compartió una fotografía junto a sus gemelas, Laia y Aimé, quienes la acompañaron durante la caminata. “Dando un poquito de nosotras, enseñándoles y agradeciendo por todo este año”, escribió junto a la imagen.

Pampita, Daniela Celis y Rocío Marengo conmovieron en la Peregrinación a Luján: los motivos detrás de su caminata
Luz y Tato de GH caminaron desde Liniers haca Luján Foto: Captura Instagram

Por otro lado, Luz Tito y Tato Algorta comenzaron la peregrinación desde Liniers, abrigados con impermeables y rodeados de otros fieles. Más tarde, desde Ituzaingó, la joven compartió una actualización sobre el recorrido: “Casi cuatro horas adentro”, contó, mientras continuaban avanzando bajo la lluvia.

Así, entre promesas, agradecimientos y muestras de fe, las figuras del espectáculo se sumaron a una de las manifestaciones religiosas más convocantes del país.

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