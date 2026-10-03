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Marea roja y marcha de motos: Lula da Silva y Flávio Bolsonaro cerraron la campaña en Brasil antes de las elecciones

Los principales candidatos llevaron a cabo actos multitudinarios en distintos puntos del estado de São Paulo, el principal colegio electoral del país, con 34 millones de votantes habilitados.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lula da Silva y Flávio Bolsonaro cerraron la campaña en Brasil.
Lula da Silva y Flávio Bolsonaro cerraron la campaña en Brasil. Foto: REUTERS
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Brasil ya tiene todo listo para las elecciones. El presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, y su principal rival, el senador Flávio Bolsonaro, encabezaron este sábado masivas movilizaciones en distintos puntos del estado de São Paulo, el principal colegio electoral del país, para cerrar la campaña antes de la votación del domingo.

Mientras que el oficialismo ocupó el centro con una caminata que comenzó en la Avenida Paulista y siguió hasta una de las plazas principales de la ciudad, el primogénito del expresidente Jair Bolsonaro encabezó una marcha de motocicletas entre dos localidades del interior del estado.

Cabe señalar que más de 158 millones de brasileños están habilitados para votar este domingo 4 de octubre, de los cuales 34 millones se encuentran en suelo paulista, en donde ambos candidatos decidieron cerrar su campaña para las presidenciales y legislativas.

Una “marea roja” pidió por la reelección de Lula en Brasil

Bajo un sol intenso, Lula avanzó a bordo de un camión luciendo su característico sombrero Panamá y agarrando las manos de una multitud vestida de rojo que se lanzaba sobre el vehículo para tocarlo.

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Acompañado por su candidato a la gobernación del estado de São Paulo, Fernando Haddad, y las candidatas al Senado, Marina Silva y Simone Tebet, el líder progresista llamó a los presentes a ir a las urnas “con mucha tranquilidad, sabiendo que de un lado está la democracia y la soberanía”, y “del otro lado, la barbarie y la corrupción”.

Miles de personas se acercaron con banderas y camisetas con la frase “Brasil es de los brasileños”, uno de los lemas de gestión del mandatario desde que Donald Trump impuso tarifas a gran parte de las importaciones del país en medio del juicio que enfrentaba Bolsonaro padre y que acabó con una condena a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado.

Lula da Silva ondea una bandera brasileña en el cierre de campaña antes de las elecciones.
Lula da Silva en el cierre de campaña antes de las elecciones en Brasil. Foto: REUTERS

A través de sus redes sociales, el líder del Partido de los Trabajadores (PT) reaccionó a la masiva convocatoria con una foto cenital de la caminata y escribió “DataPovo” (‘DataPueblo’), un juego de palabras frente a la encuestadora Datafolha y a los sondeos que lo ubican por debajo de su rival en el estado paulista.

Flávio Bolsonaro encabezó una marcha con motos

Por su parte, el candidato del Partido Liberal (PL), Flávio Bolsonaro, acompañado por el gobernador del estado de São Paulo y candidato a la reelección, Tarcísio de Freitas, encabezó una marcha de motocicletas entre las localidades de Santa Bárbara d’Oeste y Americana, a unos 130 kilómetros de la capital.

Allí, miles de simpatizantes acompañaron el recorrido de un punto al otro con motos, colectivos y caravanas de automóviles, ondeando banderas de Brasil y luciendo carteles en respaldo al aspirante de extrema derecha y a su padre.

Bolsonaro hijo se saludó con sus seguidores en un clima marcado por los reclamos de libertad para los calificados por la multitud como “presos políticos”, entre los que figura el propio Jair Bolsonaro y los condenados por el asalto a las sedes de los Tres Poderes en Brasilia el 8 de enero de 2023.

Flávio Bolsonaro encabeza el cierre de campaña antes de las elecciones en Brasil.
Flávio Bolsonaro en el cierre de campaña antes de las elecciones en Brasil. Foto: REUTERS

Durante el transcurso de la marcha, miles de personas se agolparon en los puentes sobre la carretera o siguieron a la caravana con sus vehículos por las rutas adyacentes tocando sus bocinas y exhibiendo banderas brasileñas por las ventanillas.

La campaña de Flávio cierra esta tarde con otra marcha de motos en Río de Janeiro, en donde este domingo emitirá su voto en una escuela de la zona norte.

En caso de que este domingo ninguno de los candidatos alcance el 50% de los votos válidos, se disputará una segunda ronda el 25 de octubre.

Elecciones en BrasilLula da Silva Flavio Bolsonaro
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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