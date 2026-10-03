Ciudadanía argentina por inversión: cuánto hay que pagar y cuándo comienza el nuevo programa

Extranjeros podrán obtener la nacionalidad argentina a través de pagos al Estado. Foto: Unsplash

El Gobierno nacional presentó el Programa de Ciudadanía por Inversión, un régimen que permitirá a extranjeros solicitar la nacionalidad argentina a partir de determinados aportes económicos. El esquema contempla una inversión de US$350.000 o la suscripción de un título público por US$800.000, además de montos específicos para cónyuges e hijos.

La iniciativa fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante la Argentina Week en París. Según informó el Ejecutivo, el programa comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.

Obtener la nacionalidad argentina a través de pagos en dólares. Foto: argentina.gob.ar

El régimen se apoya en una modificación normativa incorporada en 2025, que habilitó la posibilidad de solicitar la naturalización por una inversión considerada relevante por el Ministerio de Economía, sin que resulte necesario cumplir con el período de residencia previsto para el régimen general.

Cuánto habrá que invertir para obtener la ciudadanía argentina

El nuevo programa establece dos alternativas principales para los extranjeros interesados en acceder al régimen.

La primera opción consiste en realizar un aporte no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional.

La segunda alternativa contempla la suscripción de un título público específicamente creado para el programa por US$800.000.

En ambos casos, los fondos deberán ingresar mediante el sistema financiero formal y estarán sujetos a los controles correspondientes en materia de transparencia, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

De esta manera, el programa establece una diferencia entre quienes opten por realizar un aporte directo al Estado y quienes decidan canalizar el monto mediante el instrumento financiero diseñado específicamente para esta iniciativa.

Cuánto deberán pagar los familiares del inversor

El programa también contempla la posibilidad de extender el beneficio al grupo familiar del solicitante principal, siempre que se acrediten los vínculos correspondientes y se cumplan las condiciones establecidas.

Para el cónyuge y para los hijos de entre 18 y 25 años, siempre que sean solteros y no tengan hijos, se estableció un aporte de US$100.000 al Tesoro Nacional por persona. En el caso de los menores de 18 años, el monto previsto es de US$25.000.

Por ejemplo, una familia integrada por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores de edad podría acceder al programa mediante un desembolso total de US$500.000.

Los montos familiares se suman al aporte correspondiente al solicitante principal y deberán cumplir con los mecanismos de acreditación y control establecidos por las autoridades.

Quiénes podrán solicitar la ciudadanía argentina por inversión

El régimen está dirigido a personas extranjeras que realicen una inversión que cumpla con las condiciones fijadas por el Gobierno argentino.

La principal diferencia con el mecanismo tradicional de naturalización está relacionada con el requisito de residencia. El régimen general establece, como regla, la necesidad de acreditar dos años de residencia continua y legal en Argentina.

En cambio, la ciudadanía por inversión permite iniciar el trámite independientemente del tiempo de residencia cuando se acredita una inversión considerada relevante de acuerdo con las condiciones del nuevo programa.

Sin embargo, realizar el aporte económico no significa obtener automáticamente la ciudadanía argentina. La solicitud deberá atravesar diferentes instancias de evaluación antes de que se adopte una decisión.

Cómo será el proceso para obtener la ciudadanía

La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, organismo descentralizado que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía, tendrá a su cargo la recepción y evaluación inicial de las solicitudes.

Durante ese proceso, podrá solicitar información a diferentes organismos del Estado para analizar los antecedentes del postulante y determinar si existen eventuales riesgos vinculados con la seguridad nacional o los intereses nacionales.

Entre los organismos que podrán intervenir se encuentran la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad, el Registro Nacional de Reincidencia, el RENAPER y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Una vez finalizado el análisis, la Agencia elaborará un informe y lo elevará a la Dirección Nacional de Migraciones, junto con una recomendación sobre la aprobación o el rechazo de la solicitud.

Migraciones tendrá posteriormente un plazo de 30 días hábiles para adoptar una decisión fundada.

Cuándo comenzará el Programa de Ciudadanía por Inversión

El Gobierno informó que el programa estará operativo durante el cuarto trimestre de 2026, período en el que comenzará a recibir las primeras solicitudes.

El trámite del otorgamiento de la nacionalidad estará sujeto a revisiones. Foto: Argentina.gob.ar

La implementación incluirá mecanismos de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos, que el Ejecutivo vincula con estándares y recomendaciones internacionales de organismos como la OCDE y el GAFI.

Según la explicación oficial, el objetivo es utilizar el régimen para atraer capitales extranjeros, incentivar nuevas inversiones y fortalecer la posición financiera del país.

Así, Argentina incorporará un mecanismo específico mediante el cual determinados inversores extranjeros podrán iniciar un proceso para obtener la ciudadanía a partir de aportes económicos de magnitud, aunque la decisión final dependerá de las evaluaciones previstas por el Estado.