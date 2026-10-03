comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Ciudadanía argentina por inversión: cuánto hay que pagar y cuándo comienza el nuevo programa

El Gobierno lanzó un régimen que permitirá a extranjeros solicitar la ciudadanía argentina mediante inversiones en dólares, con montos diferenciales para familiares.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Extranjeros podrán obtener la nacionalidad argentina a través de pagos al Estado.
Extranjeros podrán obtener la nacionalidad argentina a través de pagos al Estado. Foto: Unsplash
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El Gobierno nacional presentó el Programa de Ciudadanía por Inversión, un régimen que permitirá a extranjeros solicitar la nacionalidad argentina a partir de determinados aportes económicos. El esquema contempla una inversión de US$350.000 o la suscripción de un título público por US$800.000, además de montos específicos para cónyuges e hijos.

La iniciativa fue anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante la Argentina Week en París. Según informó el Ejecutivo, el programa comenzará a recibir solicitudes durante el cuarto trimestre de 2026.

Obtener la nacionalidad argentina a través de pagos en dólares. Foto: argentina.gob.ar

El régimen se apoya en una modificación normativa incorporada en 2025, que habilitó la posibilidad de solicitar la naturalización por una inversión considerada relevante por el Ministerio de Economía, sin que resulte necesario cumplir con el período de residencia previsto para el régimen general.

Cuánto habrá que invertir para obtener la ciudadanía argentina

El nuevo programa establece dos alternativas principales para los extranjeros interesados en acceder al régimen.

Contenido Recomendado

Coloquio de IDEA:empresarios respaldaron el rumbo económico, pero ya miran el escenario político de 2027

Coloquio de IDEA: empresarios respaldaron el rumbo económico, pero ya miran el escenario político de 2027

Cambios en el Ministerio de Capital Humano:Sandra Pettovello desplazó a la subsecretaria de Trabajo Claudia Testa y ya tiene reemplazante

Cambios en el Ministerio de Capital Humano: Sandra Pettovello desplazó a la subsecretaria de Trabajo Claudia Testa y ya tiene reemplazante

La primera opción consiste en realizar un aporte no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional.

La segunda alternativa contempla la suscripción de un título público específicamente creado para el programa por US$800.000.

En ambos casos, los fondos deberán ingresar mediante el sistema financiero formal y estarán sujetos a los controles correspondientes en materia de transparencia, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

De esta manera, el programa establece una diferencia entre quienes opten por realizar un aporte directo al Estado y quienes decidan canalizar el monto mediante el instrumento financiero diseñado específicamente para esta iniciativa.

Cuánto deberán pagar los familiares del inversor

El programa también contempla la posibilidad de extender el beneficio al grupo familiar del solicitante principal, siempre que se acrediten los vínculos correspondientes y se cumplan las condiciones establecidas.

Para el cónyuge y para los hijos de entre 18 y 25 años, siempre que sean solteros y no tengan hijos, se estableció un aporte de US$100.000 al Tesoro Nacional por persona. En el caso de los menores de 18 años, el monto previsto es de US$25.000.

Por ejemplo, una familia integrada por un solicitante principal, su cónyuge y dos hijos menores de edad podría acceder al programa mediante un desembolso total de US$500.000.

Los montos familiares se suman al aporte correspondiente al solicitante principal y deberán cumplir con los mecanismos de acreditación y control establecidos por las autoridades.

Quiénes podrán solicitar la ciudadanía argentina por inversión

El régimen está dirigido a personas extranjeras que realicen una inversión que cumpla con las condiciones fijadas por el Gobierno argentino.

La principal diferencia con el mecanismo tradicional de naturalización está relacionada con el requisito de residencia. El régimen general establece, como regla, la necesidad de acreditar dos años de residencia continua y legal en Argentina.

En cambio, la ciudadanía por inversión permite iniciar el trámite independientemente del tiempo de residencia cuando se acredita una inversión considerada relevante de acuerdo con las condiciones del nuevo programa.

Sin embargo, realizar el aporte económico no significa obtener automáticamente la ciudadanía argentina. La solicitud deberá atravesar diferentes instancias de evaluación antes de que se adopte una decisión.

Cómo será el proceso para obtener la ciudadanía

La Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, organismo descentralizado que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía, tendrá a su cargo la recepción y evaluación inicial de las solicitudes.

Durante ese proceso, podrá solicitar información a diferentes organismos del Estado para analizar los antecedentes del postulante y determinar si existen eventuales riesgos vinculados con la seguridad nacional o los intereses nacionales.

Entre los organismos que podrán intervenir se encuentran la Unidad de Información Financiera (UIF), el Ministerio de Seguridad, el Registro Nacional de Reincidencia, el RENAPER y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

Una vez finalizado el análisis, la Agencia elaborará un informe y lo elevará a la Dirección Nacional de Migraciones, junto con una recomendación sobre la aprobación o el rechazo de la solicitud.

Migraciones tendrá posteriormente un plazo de 30 días hábiles para adoptar una decisión fundada.

Cuándo comenzará el Programa de Ciudadanía por Inversión

El Gobierno informó que el programa estará operativo durante el cuarto trimestre de 2026, período en el que comenzará a recibir las primeras solicitudes.

El trámite del otorgamiento de la nacionalidad estará sujeto a revisiones. Foto: Argentina.gob.ar

La implementación incluirá mecanismos de debida diligencia, transparencia financiera y gestión de riesgos, que el Ejecutivo vincula con estándares y recomendaciones internacionales de organismos como la OCDE y el GAFI.

Según la explicación oficial, el objetivo es utilizar el régimen para atraer capitales extranjeros, incentivar nuevas inversiones y fortalecer la posición financiera del país.

Así, Argentina incorporará un mecanismo específico mediante el cual determinados inversores extranjeros podrán iniciar un proceso para obtener la ciudadanía a partir de aportes económicos de magnitud, aunque la decisión final dependerá de las evaluaciones previstas por el Estado.

GobiernoEconomía argentinaNP2026
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. ANSES confirmó cuatro cambios para jubilados en octubre 2026:aumento, bono y fechas de cobro

    ANSES confirmó cuatro cambios para jubilados en octubre 2026: aumento, bono y fechas de cobro

  2. Cierran los bancos durante 5 días en noviembre:cuándo y por qué será el nuevo feriado bancario en Argentina

    Cierran los bancos durante 5 días en noviembre: cuándo y por qué será el nuevo feriado bancario en Argentina

  3. Quiebre de Pandanés:qué pasó con la reconocida panadería que acaba de cerrar todos sus locales

    Quiebre de Pandanés: qué pasó con la reconocida panadería que acaba de cerrar todos sus locales

  4. Plazo fijo hoy en octubre de 2026:cuánto rinde invertir $500.000 a 30 días

    Plazo fijo hoy en octubre de 2026: cuánto rinde invertir $500.000 a 30 días

  5. Santiago Braje, el argentino que triunfa en el mundo con la inteligencia artificial

    Santiago Braje, el argentino que triunfa en el mundo con la inteligencia artificial
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Argentina ya tiene 12 cazas F-16:la travesía de 14.000 kilómetros y la misión estratégica que cumplirán

Argentina ya tiene 12 cazas F-16: la travesía de 14.000 kilómetros y la misión estratégica que cumplirán

Brasil vota entre Lula y Bolsonaro, mientras Argentina observa de reojo con vistas a la reforma del Mercosur

Coloquio de IDEA:empresarios respaldaron el rumbo económico, pero ya miran el escenario político de 2027

Cambios en el Ministerio de Capital Humano:Sandra Pettovello desplazó a la subsecretaria de Trabajo Claudia Testa y ya tiene reemplazante

Economía

Ciudadanía argentina por inversión:cuánto hay que pagar y cuándo comienza el nuevo programa

Ciudadanía argentina por inversión: cuánto hay que pagar y cuándo comienza el nuevo programa

Bono de $70.000 para jubilados ANSES:quiénes lo cobrarán completo en octubre 2026

Cuentas de argentinos en Estados Unidos:qué datos recibe ARCA y cuáles no revela el acuerdo FATCA

ANSES aumenta las asignaciones familiares en octubre:cuánto se cobrará por hijo y quiénes quedan afuera

Internacionales

Rusia afirmó que continuarán los “ataques de represalia” en Ucrania y le pidió a sus diplomáticos a que abandonen el país

Rusia afirmó que continuarán los “ataques de represalia” en Ucrania y le pidió a sus diplomáticos a que abandonen el país

Giro geopolítico:Trump desvía 52 millones de dólares destinados a Europa a 4 países de Latinoamérica

Inundaciones en España:una mujer de 102 años murió tras una histórica riada en Albacete

Protestas contra Pedro Sánchez en España:más de 50 ciudades marchan y reclaman una huelga general