Rusia afirmó que continuarán los “ataques de represalia” en Ucrania y le pidió a sus diplomáticos a que abandonen el país

Bomberos trabajan en el lugar donde se encontraba una cafetería atacada por un dron ruso en Kiev. Foto: REUTERS

El Ministerio de Exteriores ruso informó este sábado que las fuerzas armadas rusas continuarán los “ataques de represalia” en Ucrania como respuesta a los golpes que los ucranianos dan contra “la población e infraestructura civil” en Rusia, por lo que advirtió a sus diplomáticos a que abandonen el país.

“El Ministerio de Exteriores de Rusia reitera que, en respuesta a las acciones terroristas de las Fuerzas Armadas de Ucrania contra la población civil y la infraestructura de nuestro país, las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia continúan lanzando ataques sistemáticos contra objetivos militares en Kiev y otras ciudades ucranianas”, señaló la Cancillería en una nota.

El comunicado insiste en que se trata de “ataques masivos de represalia” por las acciones de Ucrania. A la vez, reiteró el llamamiento a ciudadanos y diplomáticos extranjeros para que abandonen Ucrania o eviten los viajes al país.

“El Ministerio de Exteriores de Rusia reitera su advertencia a los ciudadanos extranjeros, incluido el personal de las misiones diplomáticas, para que no permanezcan en Ucrania ni viajen al país”, dice el comunicado oficial.

Moscú agregó que “la responsabilidad de cualquier posible consecuencia negativa recae enteramente en quienes ignoren esta advertencia”.

Rusia recrudeció los ataques en Ucrania tras las elecciones legislativas rusas a finales de septiembre.

Moscú acusó entonces a Kiev que intentar frustrar los comicios con sus ataques, incluido sobre la capital rusa, y prometió responder a los mismos.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.