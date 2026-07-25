Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Leo: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 25 de julio de 2026

Todo lo que necesitas saber sobre tu signo Leo para enfrentar este día.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Leo, signo de Fuego regido por Sol, recibe hoy 25 de julio de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Caerás en cuenta lo desconsiderado que has sido con la forma de manejar los sentimientos de los que te rodean. Intenta redimirte. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Leo en el amor hoy

Valora las pequeñeces dentro de la pareja. Hoy te darás cuenta lo afortunado que eres por tener la compañía que tienes.

Publicidad

Salud y energía de Leo este día 25 de julio de 2026

La risa y los buenos momentos son bálsamos para el alma. Ellos serán tu mejor recurso para alejar de tu mente nubes de sufrimiento.

Horóscopo laboral de Leo para hoy

Debes mantener tus principios en tu ambiente laboral, y no te dejes influenciar por el entorno a la hora de actuar.

¿Cuáles son las fechas de Leo?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Leo?

Leo pertenece al elemento Fuego.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Leo?

Leo es más compatible con Aries, Sagitario, Géminis. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Leo?

El número de la suerte de Leo es el 1.

¿Cómo es la personalidad de Leo?

Leo es un signo generoso, entusiasta y líder natural.

Leohoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Publicidad

Publicidad

Lo Ultimo

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei ya partió hacia Brasil:cuándo se verán las caras con Flávio Bolsonaro y cómo será la agenda completa del presidente

Javier Milei ya partió hacia Brasil: cuándo se verán las caras con Flávio Bolsonaro y cómo será la agenda completa del presidente

El Gobierno negó haber ordenado retirar los stickers de Malvinas en colectivos y trenes:el origen del conflicto y las repercusiones

Reformas del Gobierno:cuál es el proyecto que más le interesa aprobar a Karina Milei y por qué está demorado en el Congreso

Giro en el acuerdo con Estados Unidos:qué va a pasar con las exportaciones de la Argentina y por qué el gobierno de Milei congela la ley en el Congreso

Economía

Compras de dólares del Banco Central:superó los USD 13.000 millones acumulados en 2026

Compras de dólares del Banco Central: superó los USD 13.000 millones acumulados en 2026

El café más barato del país está en el norte argentino:cuesta menos de 2.600 pesos en estas tres provincias

El contexto internacional golpea a los mercados:el impacto sobre los activos argentinos y una fuerte suba del Riesgo País

Adrián Ravier:“Que el dólar llegue a $1.800 en los próximos meses es una posibilidad”

Policiales

Víctima de “catfishing” por 10 años:el increíble caso de una mujer que estuvo en una relación con alguien que nunca existió

Víctima de “catfishing” por 10 años: el increíble caso de una mujer que estuvo en una relación con alguien que nunca existió

Brote de sarampión en Estados Unidos:se registró la cifra de contagios más alta en 35 años

La contundente advertencia de Donald Trump en caso de que China le venda armas a Irán:“Si lo hicieran, sería muy malo para ellos”

Venezuela confirmó su salida definitiva de la Corte Penal Internacional:los motivos de la decisión

Publicidad