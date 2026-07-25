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Compras de dólares del Banco Central: superó los USD 13.000 millones acumulados en 2026

Tras adquirir USD 345 millones en la jornada del viernes, la entidad monetaria extendió su racha positiva a 134 días consecutivos en el mercado de cambios. El stock de reservas brutas repuntó hasta los USD 49.183 millones gracias a las divisas aportadas por el agro, la energía y las colocaciones corporativas.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Banco Central.
Banco Central. Foto: NA
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El Banco Central (BCRA) ejecutó 134 jornadas consecutivas con saldo comprador tras adquirir USD 345 millones en el mercado de cambios. Con este resultado, la autoridad monetaria que dirige Santiago Bausili superó los USD 13.000 millones acumulados en adquisiciones de divisas en lo que va de 2026.

Desde el inicio de la cuarta etapa del programa económico en enero, la entidad sumó un total de USD 13.101 millones. De esta manera, el equipo económico alcanzó antes de lo previsto la meta anual fijada en el rango de entre USD 10.000 y USD 17.000 millones.

El incremento en la oferta de divisas durante los primeros siete meses del año estuvo apalancado por las liquidaciones de los sectores agropecuario, energético y minero. A esto se sumaron las colocaciones de deuda en los mercados internacionales por parte de provincias y empresas privadas.

Santiago Bausili y Luis Caputo. Foto: NA

Durante el mes de junio, la autoridad monetaria redujo su ritmo de intervención para aliviar la presión cambiaria, período en el cual la cotización mayorista avanzó por encima de la inflación. Sin embargo, la estrategia de absorción se reaceleró en julio para consolidar el nivel de activos externos.

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En tanto, las reservas internacionales brutas se ubicaron en USD 49.183 millones tras registrar una suba diaria de USD 499 millones. La cifra reflejó la revalorización de los activos del Banco Central y la recuperación del stock luego del pago de un vencimiento de deuda por USD 4.300 millones.

Adrián Ravier: “Que el dólar llegue a $1.800 en los próximos meses es una posibilidad”

En medio de la discusión por el tipo de cambio, el Gobierno deslizó la posibilidad de que en los próximos meses el dólar llegue a un valor entre $1.700 y $1.800. “No veo que se duplique, pero que el tipo de cambio llegue a $ 1.800 a 1.700 para dentro de unos meses es una posibilidad”, señalo el vocero presidencial, Adrián Ravier.

El funcionario se pronunció acerca de la situación del dólar durante una participación en el streaming “Carajo” y aseguró que la evolución de la divisa estadounidense “no preocupa” porque descartó la posibilidad de oscilaciones bruscas que impacten en el bolsillo, aunque admitió que podría elevarse entre $200 y $300 meses en el corto plazo.

Adrián Ravier.
Adrián Ravier. Foto: Captura de video.

“Cuando uno mira lo que le pasó al macrismo, ellos creo que estaban con un tipo de cambio de 15 pesos y se fue a 60, cuadruplicaron el tipo de cambio; significaría que hoy pasamos de $1.500 para ir a $6.000 para llegar a una cosa parecida. Si vamos a 2002, donde el tipo de cambio pasó de 1 a 3, es como pasar de 1.500 a 4.500. Nadie ve ese escenario”,aseguró.

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Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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