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Reformas del Gobierno: cuál es el proyecto que más le interesa aprobar a Karina Milei y por qué está demorado en el Congreso

Los especialistas aseguran que, en relación al “poroteo” de votos, el proyecto “est verde”. La negociación con goberadores, clave para avanzar en su tratamiento.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Karina Milei en el Congreso.
Karina Milei en el Congreso. Foto: NA
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En la ola de reformas que el Gobierno de Javier Milei busca aprobar en el Congreso, hay una que tiene vital importancia para Karina Milei: la reforma electoral.

El Senado la tiene frenada por falta de acuerdos con los bloques dialoguistas. Para destrabar su sanción el jefe de Gabinete, Diego Santilli, busca acuerdos con los gobernadores y la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, con los senadores dialoguistas pero hasta ahora no pudieron conseguir los 37 votos para poder eliminar las elecciones primarias de cara a las elecciones presidenciales de octubre del 2027.

Santilli y Bullrich Foto: Collage creado por Canal 26

En este contexto son claves las negociaciones que buscarán realizar en las próximas semanas para poder juntar los 16 votos que le faltan para poder sancionar este proyecto ya que la LLA tiene 21 legisladores.

Hasta ahora solo se manifestaron a favor de eliminar las PASO los mandatarios de Catamarca, Raúl Jalil, y de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mientras que aún no definieron su postura los mandatarios de Salta, Gustavo Sáenz; de Misiones, Hugo Passalacqua; de Jujuy, Carlos Sadir; y de Santa Cruz, Claudio Vidal.

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Raúl Jalil, gobernador de Catamarca. Foto: NA.
Raúl Jalil, gobernador de Catamarca. Foto: NA.

Estos gobernadores no aportan una gran cantidad de legisladores que le respondan, dado que Frigerio no tiene senadores, Jalil tiene uno solo, y Saénz tiene dos legisladoras que le responden, lo mismo que Passalacqua.

Pero sin el apoyo de los radicales y el PRO es imposible poder tener los votos para aprobar el proyecto, ya que la LLA tiene 21 legisladores, y los gobernadores aliados podrían sumar entre 7 y 9 senadores, con lo cual están lejos de los 37 que necesitan sancionar el proyecto.

Sesión en la Cámara de Senadores.
Sesión en el Senado. Foto: X @SenadoArgentina

De todos modos, la llave en el Senado la tienen los 10 radicales que en su mayoría respaldan las PASO, aunque aceptan que no sean obligatorias. Casi la totalidad rechaza ese sistema de colectoras.

Mientras el tiempo pasa, en el oficialismo creen que muchos gobernadores “juegan al distraído” y definirán sobre la hora su voto.

Reformas del GobiernoReforma electoralKarina Milei
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