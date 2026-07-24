El Gobierno negó haber ordenado retirar los stickers de Malvinas en colectivos y trenes: el origen del conflicto y las repercusiones

Calcomanía de las Islas Malvinas en colectivos y trenes del transporte público argentino. Foto: NA

El Gobierno nacional salió este viernes a rechazar las versiones que señalaban una supuesta orden para retirar los stickers de las Islas Malvinas de colectivos y trenes. Desde la administración nacional aseguraron que no hubo ninguna disposición oficial en ese sentido y reafirmaron que continúa vigente la normativa que obliga a exhibir la insignia vinculada al reclamo soberano argentino.

La controversia tomó fuerza luego de que circularan denuncias sobre la desaparición de los distintivos en algunas unidades de transporte público. La situación generó malestar entre choferes, trabajadores ferroviarios y distintos sectores vinculados a la causa Malvinas.

La respuesta oficial ante la polémica

A través de la Oficina de Respuesta Oficial, el Ejecutivo negó haber impulsado cambios respecto de la cartelería relacionada con las islas. El organismo remarcó que ni el Gobierno ni la Secretaría de Transporte emitieron instrucciones para eliminar esas referencias.

Además, recordó que la Ley 27.023 mantiene plena vigencia. Esa norma establece la obligatoriedad de incorporar mensajes vinculados a las Islas Malvinas en los medios de transporte público del país, incluyendo colectivos, trenes y aeronaves.

Calcomanía de las Islas Malvinas en colectivos y trenes del transporte público argentino. Foto: NA

Desde el gobierno de Milei también sostuvieron que el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas continúa siendo una política de Estado y remarcaron que no hubo modificaciones normativas ni administrativas sobre el tema.

Qué explicó la empresa DOTA sobre el retiro de los stickers de Malvinas

En medio de las críticas, el titular de DOTA, Marcelo Pasciuto, aseguró que la situación no responde a una decisión política sino a un proceso de actualización de materiales. Según explicó en diálogo con El Destape, algunas unidades están atravesando una renovación de los calcos que se encontraban deteriorados o antiguos.

Calcomanía de las Islas Malvinas en colectivos y trenes del transporte público argentino. Foto: NA

Sus declaraciones buscaron desactivar las acusaciones que apuntaban a una presunta eliminación deliberada de los símbolos vinculados a Malvinas en el sistema de transporte.

La reacción de los trabajadores ferroviarios

A pesar de la aclaración oficial, el dirigente ferroviario Rubén “Pollo” Sobrero manifestó su preocupación por lo ocurrido y señaló que la información inicial había provocado inquietud entre trabajadores y usuarios. El referente de la Unión Ferroviaria Oeste sostuvo que la noticia generó un fuerte rechazo y una amplia repercusión pública.

Sobrero indicó que tomará en cuenta la desmentida del Gobierno, aunque mantuvo sus cuestionamientos hacia algunas posiciones de la actual gestión en materia de política exterior y soberanía sobre las islas.

Malvinas y una discusión que volvió al centro de la agenda

La controversia reavivó el debate sobre la presencia de símbolos y mensajes vinculados a las Islas Malvinas en espacios públicos. Más allá del origen de las versiones, el episodio volvió a poner en primer plano una causa que conserva amplio consenso social y político en Argentina.

Calcomanía de las Islas Malvinas en colectivos y trenes del transporte público argentino. Foto: NA

Mientras continúan las repercusiones, el Gobierno insiste en que no existió ninguna orden para retirar los distintivos y que la legislación vigente garantiza la permanencia de la identificación de Malvinas en los medios de transporte público de todo el país.