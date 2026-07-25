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Estados Unidos prueba un F-16 con inteligencia artificial: así funciona el programa VENOM que revolucionará la aviación militar

El proyecto busca integrar sistemas de IA en misiones de combate y es considerado un paso decisivo hacia la próxima generación de aviación militar.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Aviones caza F-16 Fighting Falcon.
Aviones caza F-16 Fighting Falcon. Foto: X/@MApNRomania
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La Fuerza Aérea de Estados Unidos dio un paso clave hacia la aviación de combate del futuro al iniciar las primeras pruebas de vuelo del programa VENOM, en el que un F-16 Fighting Falcon modificado es controlado de forma autónoma por inteligencia artificial bajo la supervisión de un piloto de seguridad.

El avance acerca la incorporación de sistemas de IA a operaciones militares reales y marca un nuevo hito en la modernización de las fuerzas aéreas.

Inteligencia Artificial de la Fuerza Aérea de EE.UU. vuela con éxito un avión caza F-16. Foto: X/@VictorKvert2008

El programa VENOM lleva la inteligencia artificial a los cazas F-16

Las pruebas se realizaron en la Base Aérea Eglin, en Florida, luego de meses de modificaciones técnicas, integración de software y extensas verificaciones en tierra desarrolladas por las Alas de Prueba 96 y 53 de la Fuerza Aérea estadounidense junto con la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa (DARPA).

Durante los vuelos, los agentes de inteligencia artificial asumieron el control del avión en distintos tramos de la misión, mientras un piloto permaneció en la cabina para supervisar el funcionamiento del sistema e intervenir únicamente en caso de ser necesario.

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El objetivo del programa es demostrar que la autonomía puede incorporarse de manera segura a aeronaves tácticas, mejorando la velocidad de respuesta, la capacidad de supervivencia y la toma de decisiones en escenarios de combate altamente complejos.

¿Cómo fue modificado el F-16 para volar de forma autónoma?

A diferencia de un F-16 convencional, los aviones utilizados en VENOM fueron equipados con computadoras especializadas, sensores adicionales, instrumentación avanzada y una arquitectura de software diseñada específicamente para ejecutar algoritmos de inteligencia artificial.

Estas modificaciones convierten al histórico caza en un verdadero laboratorio volador capaz de evaluar nuevas tecnologías en condiciones operativas reales.

Antes de autorizar los vuelos autónomos, los ingenieros realizaron miles de horas de simulaciones, pruebas de motor, verificaciones de aviónica y validaciones de software iniciadas en 2024. La primera etapa de vuelos tripulados comenzó en junio de 2026 para comprobar que todos los sistemas funcionaran correctamente antes de permitir que la IA tomara el control.

Un paso clave para la guerra aérea del futuro

El F-16 fue elegido como plataforma de pruebas por sus excelentes prestaciones y por tratarse de uno de los aviones de combate más utilizados del mundo. Su sistema de control fly-by-wire, su elevada maniobrabilidad y décadas de experiencia operativa permiten evaluar el desempeño de la inteligencia artificial sin tener que desarrollar un avión completamente nuevo.

Aviones caza manejados con Inteligencia Artificial. Foto: REUTERS

Para la Fuerza Aérea de Estados Unidos, VENOM representa mucho más que un experimento tecnológico. El programa busca validar futuras operaciones en las que aeronaves tripuladas y no tripuladas trabajen de forma coordinada en misiones de superioridad aérea, ataques de precisión, supresión de defensas enemigas y combate colaborativo.

Además, la iniciativa complementa otros programas estratégicos como el Collaborative Combat Aircraft (CCA) y el Next Generation Air Dominance (NGAD), pilares de la futura superioridad aérea estadounidense. Con estos avances, Washington apuesta a mantener su ventaja tecnológica frente a competidores como Rusia y China mediante sistemas capaces de operar con mayor velocidad, autonomía y eficacia en los campos de batalla de la próxima década.

Estados UnidosInteligencia artificialPiloto
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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