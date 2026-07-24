Javier Milei ya partió hacia Brasil: cuándo se verá las caras con Flávio Bolsonaro y cómo será la agenda completa del presidente

El Presidente Javier Milei junto al senador y candidato a presidente de la República Federativa de Brasil, Flávio Bolsonaro. Foto: Presidencia

Javier Milei partió hacia la ciudad de San Pablo a las 20 de este viernes 24 de julio. El mandatario argentino desembarcó en Brasil para participar de una serie de actividades cuyo foco principal estará puesto en el encuentro con Flávio Bolsonario, el hijo de Jair Bolsonaro, quien es una de la caras más importantes de la derecha en la antesala de las elecciones presidenciales en el país vecino.

La visita oficial se dará con el objetivo de fortalecer los vínculos entre la Argentina y Brasil. Milei ya está en camino junto a su comitiva en vuelo oficial hacia San Pablo, lugar donde estará en su visita, y el viaje será fugaz, ya que volverá a la Argentina el mismo sábado.

Milei en Brasil: la agenda completa del presidente

Viernes 24 de julio

20:00 – Partida del vuelo hacia la ciudad de San Pablo.

Sábado 25 de julio