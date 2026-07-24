El café más barato del país está en el norte argentino: cuesta menos de 2.600 pesos en estas tres provincias

Café: cuánto cuesta un café promedio en Argentina. Foto: Imagen generada con IA

En la Argentina, el mate es la bebida más popular. De eso no caben dudas. Sin embargo, en los últimos años, el café logró ingresar en el día a día de los argentinos cada vez más. Con la apertura de cafeterías de especialidad y diversos cambios gastronómicos, esta infusión ya compite para convertirse en la favorita de muchos. En este contexto, Fudo, un software de bares y restaurantes, realizó un relevamiento en todo el país para conocer dónde se puede comprar el café más barato.

Desde la plataforma, realizaron un análisis de los precios de 13.4000 locales de todo el país. Los valores corresponden al 2 de julio de 2026 y, con ello, lograron concluir que un café promedio en Argentina cuesta $3.200.

El norte argentino lidera el podio con el café más barato del país: dónde se puede tomar un café por menos de 2.600 pesos

El norte argentino se llevó el premio a la región con precios más bajos en todo el país. Según el relevamiento de Fudo, son tres las provincias argentinas que poseen los cafés más baratos.

Santiago del Estero : un café promedio cuesta $2.500 , es decir, un 22% menos que a nivel nacional.

Formosa: un café promedio en esta provincia sale $2.525 , un 21% menos que a nivel nacional.

Misiones: un café promedio cuesta $2.550, es decir, un 20% menos que a nivel nacional.

El café, una bebida que crece en popularidad en Argentina. Foto: Instagram @cafe.stylo

San Juan ($2.588), Santa Fe ($2.700), Catamarca ($2.750), San Luis ($2.775) y La Rioja ($2.800) también se encuentren entre las provincias donde se puede comprar un café a precios muy bajos.

Neuquén y Río Negro, las provincias más costosas para tomar un café

Por otro lado, Fudo indicó en su análisis cuáles son las provincias argentinas en donde tomar un café sale más caro.

Neuquén : se trata de la provincia con el precio más elevado . Un café cuesta en promedio $4.000, es decir, un 25% más que a nivel nacional.

Río Negro : el café sale en promedio $4.000 en esta provincia del sur argentina, lo que representa un 25% a nivel nacional.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): el café sale en promedio $3.800.

El precio medio de un café en Argentina es de $3.200. Foto: Fudo

En el mismo relevamiento de Fudo pero sobre los precios de hamburguesas en el país, Neuquén también tenía los valores costosos. Mientras a nivel promedio nacional, una hamburguesa cuesta $9.525, en la provincia de la Patagonia quedó fijado en $15.200.

Cuánto cuesta tomar un café en Ciudad de Buenos Aires

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se encuentra en el top 3 de provincias en donde el café tiene el precio más elevado. Con un promedio $3.800, comprar esta infusión en CABA sale un 19% más caro que a nivel nacional.

Neuquén y Río Negros son las provincias con precios más elevados. Foto: Fudo

Cuál es la diferencia entre CABA y Provincia de Buenos Aires

En la provincia de Buenos Aires, un café cuesta levemente menos que en CABA, ya que sale en promedio $3.500, es decir, 300 pesos menos que en Capital Federal. En tanto, comprar esta bebida tiene un precio 9% más elevado que a nivel nacional.