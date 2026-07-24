Giro en el acuerdo con Estados Unidos: qué va a pasar con las exportaciones de la Argentina y por qué el gobierno de Milei congela la ley en el Congreso

Donald Trump y Javier Milei. Foto: Presidencia.

El Gobierno nacional buscó bajarle el tono a la reciente decisión comercial de la Casa Blanca y destacó que las exportaciones argentinas mantendrán la tasa mínima del 10%. En Casa Rosada interpretan que el alineamiento político entre Javier Milei y Donald Trump fue determinante para sostener el tratamiento preferencial acordado en febrero de 2026

La nueva base legal impulsada por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) se fundamenta en normativas contra el trabajo forzoso. Al haber asumido compromisos previos en esa materia, la Argentina logró preservar las principales excepciones negociadas para los envíos nacionales.

Sin embargo, en el gobierno de Javier Milei reconocen que la aplicación integral del acuerdo con Estados Unidos demandará más tiempo del previsto. Debido a que aún restan precisiones regulatorias en Washington, la Casa Rosada resolvió congelar por el momento el tratamiento del texto en el Congreso.

U.S. President Donald Trump shakes hands with Argentina's President Javier Milei as they take part in a charter announcement for Trump's Board of Peace initiative aimed at resolving global conflicts, alongside the 56th annual World Economic Forum (WEF), in Davos, Switzerland, January 22, 2026. REUTERS/Jonathan Ernst Foto: REUTERS

Esta postura preventiva también alcanza a debates como el Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Si bien la iniciativa ya cuenta con dictamen, la intención de la defensa argentina es analizar el acuerdo como un paquete integral y no limitarlo exclusivamente al aspecto arancelario.

En paralelo, el oficialismo busca afianzar la alianza estratégica con la gestión de Donald Trump de cara a la segunda mitad del año. En ese contexto, el presidente Javier Milei prepara un nuevo viaje a Washington para el mes de octubre, donde participará de un foro empresarial por el Mes de la Herencia Hispana.

Estados Unidos le aplicó a Argentina el arancel más bajo: qué productos se benefician

La Argentina quedó dentro del grupo de países alcanzados por el arancel mínimo del 10% que Estados Unidos aplicará bajo la Sección 301 de su Ley de Comercio, en el marco de una investigación sobre importaciones vinculadas al trabajo forzoso. La Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos confirmó que la medida involucra a 60 economías y que las alícuotas serán del 10% o del 12,5%, según los compromisos y normas adoptadas por cada socio comercial.

La decisión de Washington ubicó a la Argentina en el grupo de países con arancel del 10%, junto con naciones como Canadá, México, Reino Unido, India, Indonesia, Guatemala y Ecuador, entre otras. Según la USTR, esa tasa corresponde a economías que cuentan con una prohibición total o parcial sobre bienes producidos con trabajo forzoso, o que asumieron compromisos en acuerdos comerciales recíprocos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos. Foto: REUTERS

En términos prácticos, el tratamiento representa una diferencia frente a otros socios que enfrentarán una carga del 12,5%, salvo excepciones específicas. Para los exportadores argentinos, el dato central es que el país quedó en el nivel más bajo de la nueva estructura arancelaria, aunque no todos los productos tendrán el mismo tratamiento.