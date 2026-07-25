Malvinas: avanzan las obras de un proyecto petrolero declarado ilegal por la Argentina

Malvinas: difunden las primeras imágenes de las obras del megaproyecto petrolero Sea Lion que comenzará a producir en 2028. Foto: X/@Red__Accion

Las empresas Rockhopper Exploration, de origen británico, y Navitas Petroleum, de capitales israelíes, avanzan con la construcción de la infraestructura terrestre que dará apoyo al proyecto petrolero Sea Lion, ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas. El objetivo de las compañías es iniciar la producción de crudo durante el primer trimestre de 2028.

Las primeras imágenes del avance de las obras fueron publicadas en un documento difundido tras la asamblea anual de accionistas de Rockhopper. Se trata de la primera evidencia visual de las instalaciones en tierra que acompañarán el desarrollo del yacimiento offshore, cuya explotación fue declarada ilegal por la Argentina al realizarse sin autorización del Estado nacional.

Malvinas: difunden las primeras imágenes de las obras del megaproyecto petrolero Sea Lion que comenzará a producir en 2028. Foto: Unsplash

Qué muestran las nuevas imágenes del proyecto Sea Lion

Las fotografías exhiben el progreso de las obras en Puerto Argentino, donde se construyen las futuras instalaciones logísticas que servirán como base para las operaciones petroleras.

Entre las estructuras que aparecen en las imágenes se encuentran las plantas de almacenamiento, sectores operativos y el muelle que será utilizado por los buques de apoyo encargados de abastecer la plataforma de producción ubicada en alta mar.

Además, el plan contempla la construcción de un hotel con capacidad para 160 personas y un helipuerto, desde donde se trasladará al personal hacia la plataforma flotante que operará sobre el yacimiento.

Cómo será la explotación petrolera frente a las Islas Malvinas

El proyecto Sea Lion pertenece en un 65% a Navitas Petroleum, que actúa como operador, y en un 35% a Rockhopper Exploration.

Las compañías ya contrataron una plataforma flotante de producción, almacenamiento y descarga (FPSO), que estará conectada a los pozos submarinos. Según el plan de desarrollo, las perforaciones alcanzarán 2.500 metros de profundidad sobre el lecho marino, ubicado aproximadamente 450 metros por debajo de la superficie del océano.

La publicación de estas imágenes representa un nuevo avance concreto del proyecto, luego de que ambas empresas adoptaran el año pasado la Decisión Final de Inversión (DFI), el paso que habilita el inicio de la ejecución de una iniciativa de esta magnitud.

La posición de la Argentina sobre Sea Lion

La Argentina sostiene que las actividades desarrolladas por Rockhopper y Navitas son ilegales. La Ley de Hidrocarburos N.º 26.659, sancionada en 2011, prohíbe la exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del Gobierno nacional. En ese marco, ambas compañías fueron declaradas ilegales por las autoridades argentinas.

No obstante, las obras continúan avanzando y las nuevas imágenes muestran que el desarrollo de la infraestructura logística ya se encuentra en marcha para acompañar la futura producción de petróleo.

Malvinas: difunden las primeras imágenes de las obras del megaproyecto petrolero Sea Lion que comenzará a producir en 2028. Foto: X/@jrsifuentes69

Cuánto petróleo podría producir Sea Lion

La primera etapa del proyecto demandará una inversión cercana a US$ 1.800 millones y apunta a alcanzar una producción inicial de 55.000 barriles diarios.

Sin embargo, los planes de largo plazo de Rockhopper y Navitas son mucho más ambiciosos: buscan elevar la extracción hasta 180.000 barriles por día, una cifra que equivale a una parte significativa de la producción argentina, que actualmente ronda los 880.000 barriles diarios, incluyendo el aporte de Vaca Muerta.

De concretarse ese escenario, el impacto económico para la administración británica de las Islas Malvinas sería considerable. Según estimaciones publicadas por el Financial Times, los ingresos provenientes de impuestos y regalías podrían representar el equivalente a 80.000 libras esterlinas (unos 106.000 dólares) anuales por cada uno de los cerca de 3.500 habitantes del archipiélago, dependiendo de la cotización internacional del petróleo.

El mismo medio citó al presidente de la Cámara de Comercio de las islas, Stirling Harcus, quien aseguró que el paso hacia la producción “será transformador” para la economía local. Además, destacó que, en un contexto de fuerte caída de la producción británica en el Mar del Norte, Sea Lion podría convertirse durante la próxima década en una de las principales fuentes de ingresos petroleros vinculadas al Reino Unido.