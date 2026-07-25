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Cambia el pronóstico en Buenos Aires: siguen las lluvias y ya hay fecha para tormentas fuertes

El clima vuelve a cambiar en Buenos Aires y el AMBA: cuándo regresan las lluvias, qué día podrían presentarse tormentas fuertes y cómo organizar la semana.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Clima en Buenos Aires
Clima en Buenos Aires Foto: REUTERS
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El tiempo en el Área Metropolitana de Buenos Aires vuelve a mostrar señales de inestabilidad y obliga a mirar de cerca las próximas actualizaciones del pronóstico. Después de jornadas con mejoras temporarias, cielo más despejado y temperaturas frías propias del invierno, los modelos meteorológicos anticipan un nuevo cambio que podría traer más días con lluvias en Buenos Aires y un episodio de tormentas hacia mitad de semana. Según la nota base, el pronóstico especializado marca chances de lluvias débiles el lunes por la noche y posibles tormentas el miércoles por la mañana en el AMBA.

La novedad impacta especialmente en plena etapa de vacaciones de invierno, cuando muchas familias organizan salidas, actividades al aire libre y traslados dentro de la Ciudad y el conurbano bonaerense. Aunque el arranque de la semana había dado cierto margen para aprovechar el sol, el escenario podría modificarse antes de lo esperado y devolver el paraguas al centro de la escena. El registro meteorológico consultado también muestra condiciones mayormente nubladas para Buenos Aires durante los próximos días, con humedad elevada y probabilidades variables de precipitación.

Cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires

El primer momento de atención aparece para el lunes por la noche, cuando se prevé un aumento de la inestabilidad sobre el AMBA. De acuerdo con el informe difundido por Minuto Uno, Meteored proyecta una probabilidad cercana al 80% de lluvias débiles para ese tramo del día, lo que podría complicar el regreso a casa, el tránsito y las actividades programadas para última hora.

Lluvias en el AMBA
Lluvias en el AMBA Foto: REUTERS

Si bien no se trataría, en principio, de un evento severo durante esa primera instancia, la presencia de lluvias puede generar demoras en accesos, avenidas y estaciones de transporte público. Por eso, quienes tengan previsto moverse por la Ciudad de Buenos Aires o el conurbano deberían considerar salir con más tiempo, llevar abrigo impermeable y revisar el pronóstico actualizado antes de iniciar el viaje.

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El día clave para las tormentas fuertes en el AMBA

El punto más importante del cambio de pronóstico aparece hacia el miércoles por la mañana, cuando el escenario podría volverse más intenso. Según el mismo reporte, el modelo de Meteored ubica en torno al 70% la probabilidad de tormentas durante las primeras horas y hacia media mañana, por lo que ese día se perfila como el más relevante dentro del período de inestabilidad.

Lluvias en Buenos Aires Foto: Reuters

Este tipo de situaciones suele requerir mayor atención, sobre todo para quienes deben circular temprano, llevar chicos a actividades de vacaciones de invierno o realizar trámites. Aunque el pronóstico puede ajustarse con el correr de las horas, la tendencia marca que el miércoles podría llegar con cielo cargado, lluvias más organizadas y condiciones menos favorables para estar al aire libre.

Qué dice el pronóstico para los próximos días

El panorama no será completamente lluvioso todos los días, pero sí tendrá momentos puntuales de inestabilidad. El pronóstico extendido disponible para Buenos Aires muestra días con abundante nubosidad, temperaturas frescas y chances de precipitación que se incrementan especialmente hacia el inicio de la semana próxima. MSN Weather informa, por ejemplo, un lunes con cielo mayormente nublado y aumento de la probabilidad de lluvias durante la noche, además de jornadas posteriores con nubosidad variable.

Las temperaturas se mantendrán en valores típicos del invierno porteño, con mañanas frías, tardes frescas y una amplitud térmica moderada. Esto significa que, aun cuando no llueva durante todo el día, el abrigo seguirá siendo necesario. La combinación de humedad, viento leve y cielo cubierto puede reforzar la sensación de frío, sobre todo en las primeras horas.

ClimaLluviasServicio Meteorológico Nacional
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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