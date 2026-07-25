River confirmó la salida de Juanfer Quintero y cerró una historia que marcó para siempre al club

Juanfer Quintero Foto: NA

River Plate hizo oficial la salida de Juan Fernando Quintero, una noticia que golpeó de lleno en el corazón de los hinchas y que marca el final de una etapa cargada de talento, recuerdos inolvidables y también tensiones deportivas. El club anunció que llegó a un acuerdo con el mediocampista colombiano para rescindir el contrato de común acuerdo, cerrando así un nuevo capítulo de una relación que cambió para siempre la historia reciente de la institución de Núñez.

La despedida no pasó inadvertida. River eligió un mensaje cargado de reconocimiento para un futbolista que quedó asociado a uno de los momentos más importantes del club: la final de la Copa Libertadores 2018 ante Boca en Madrid. Aunque su último ciclo no tuvo el protagonismo esperado, Juanfer Quintero se va con estatus de ídolo para una parte enorme del pueblo riverplatense.

Publicidad

El comunicado de River y una frase que emocionó a los hinchas

El club informó la rescisión del vínculo contractual y remarcó el lugar que Quintero ocupará en la memoria colectiva de River. En el mensaje oficial, la institución destacó su talento y su aporte en un momento decisivo, una clara referencia a aquella zurda inolvidable que cambió el destino de la final más importante de la historia del Superclásico.

𝐉𝐮𝐚𝐧 𝐅𝐞𝐫𝐧𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐐𝐮𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐨, 𝐩𝐚𝐫𝐚 𝐬𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 𝐞𝐧 𝐧𝐮𝐞𝐬𝐭𝐫𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/TNz6yaeySz — River Plate (@RiverPlate) July 25, 2026

La frase “para siempre en la historia grande del club” resumió el tono de la despedida. River evitó una salida fría y eligió reconocer el peso simbólico de un jugador que, más allá de los números, quedó ligado a una imagen eterna: el remate desde afuera del área en el Santiago Bernabéu que puso el 2-1 ante Boca y abrió el camino hacia la gloria continental.

Por qué se terminó el ciclo de Juanfer Quintero en River

La salida del colombiano se dio en un contexto complejo. En los días previos, el futbolista había dejado en claro que no se sentía una prioridad para Eduardo Coudet. Según distintas informaciones, Quintero venía de tener una licencia por motivos personales tras su participación con la selección de Colombia en el Mundial 2026 y su regreso al plantel generó diferencias internas.

Publicidad

El mediocampista expresó públicamente que no había mantenido diálogo reciente con el entrenador y que su situación ya había sido conversada previamente con la dirigencia. Aunque aclaró que no tenía un conflicto personal con Coudet, sí marcó una distancia futbolística. Esa diferencia terminó acelerando una decisión que parecía inevitable: River y Juanfer eligieron separar sus caminos antes de profundizar el desgaste.

Publicidad

Un ídolo con una relación especial con la gente

Pocos futbolistas extranjeros lograron construir en River una conexión tan fuerte como la de Juan Fernando Quintero. Su estilo, su personalidad y su capacidad para aparecer en momentos clave lo convirtieron en un jugador diferente. Para muchos hinchas, Juanfer no fue solo un enganche talentoso, sino el autor de uno de los goles más importantes de la historia del club.

Juanfer Quintero, Racing vs River. Foto: NA

Su paso por River tuvo distintas etapas. La primera fue la más exitosa y quedó coronada con títulos y actuaciones decisivas. Luego llegaron regresos con expectativas altas, momentos de ilusión y períodos de menor continuidad. En este último ciclo, disputó 40 partidos, marcó 5 goles y aportó 10 asistencias, números que muestran participación, aunque lejos del protagonismo absoluto que muchos esperaban.

El impacto deportivo de su salida

Desde lo futbolístico, la partida de Quintero obliga a River a reacomodar su plantel. La salida del colombiano se suma a otros movimientos importantes en un mercado que viene siendo intenso para el club. En paralelo, el equipo de Coudet atraviesa una etapa de decisiones fuertes, con bajas, renovaciones internas y nuevas incorporaciones que apuntan a rediseñar el funcionamiento del equipo.

La ausencia de Juanfer deja un vacío creativo. Más allá de que no venía siendo titular indiscutido, su zurda representaba una variante distinta en partidos cerrados, especialmente por su pegada, su panorama y su capacidad para cambiar el ritmo en pocos segundos. River pierde a un jugador capaz de resolver una jugada con un pase filtrado, un tiro libre o una asistencia inesperada.

Qué puede pasar ahora con el futuro de Juanfer

Con la rescisión ya acordada, Quintero queda en condiciones de definir su próximo destino. Por el momento, no hay una confirmación oficial sobre el club en el que continuará su carrera, aunque comenzaron a circular versiones sobre posibles interesados en el exterior. La incógnita pasa por saber si buscará mantenerse en una liga competitiva de Europa, regresar a Colombia o escuchar propuestas de otros mercados.

A los 33 años, el colombiano todavía conserva atributos técnicos que lo hacen atractivo para equipos que necesitan jerarquía, pausa y experiencia. Su próxima elección será clave, no solo para su continuidad deportiva, sino también para sostener el nivel que mostró con la selección colombiana durante el Mundial 2026, donde tuvo participación en cuatro partidos y registró una asistencia.