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¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Libra para el 24 de septiembre de 2026

Las influencias astrales para Libra durante esta jornada.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
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Libra, signo de Aire regido por Venus, recibe hoy 24 de septiembre de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: El movimiento lunar te traerá una dulce renovación, puede ser un nacimiento, un romance o una amistad. Te sentirás en paz. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Libra en el amor hoy

Enfrentarás una tragedia en tu entorno de personas más cercanas. Tu pareja será tu apoyo y sostén en estos momentos difíciles.

Salud y energía de Libra este día 24 de septiembre de 2026

No dejes que las preocupaciones y problemas de tu vida te impidan ver lo afortunado que eres. Da gracias por cada día que te toca vivir.

Horóscopo laboral de Libra para hoy

Encontrarás la posibilidad de aprender trucos y artimañas de un recién conocido en tu entorno laboral. Aprovéchala.

¿Cuáles son las fechas de Libra?

Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.


Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Libra?

Libra pertenece al elemento Aire.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Libra?

Libra es más compatible con Géminis, Acuario, Leo. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Libra?

El número de la suerte de Libra es el 6.

¿Cómo es la personalidad de Libra?

Libra es un signo diplomático, encantador y justo.

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Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

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