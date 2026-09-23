En Nueva York: así fue el encuentro entre Axel Kicillof y el alcalde Zohran Mamdani

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se reunió este miércoles con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Foto: Instagram @kicillofok

El gobernador bonaerense Axel Kicillof cuestionó este miércoles desde Estados Unidos el supuesto “milagro económico” del gobierno de Javier Milei y aseguró que la Argentina está atravesando “una verdadera catástrofe”, durante un desayuno de alto nivel ofrecido por el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani.

“No solo no hay un milagro, sino que estamos sufriendo una verdadera catástrofe: se han perdido miles de empleos, cierran empresas todos los días, caen los salarios y empeora día a día la calidad de vida de nuestro pueblo”, afirmó el mandatario.

Kicillof participó del encuentro convocado por Mamdani en la Gracie Mansion, la residencia oficial de los alcaldes de la ciudad de Nueva York, junto al presidente de España, Pedro Sánchez, empresarios y representantes de grupos inversores internacionales.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se reunió este miércoles con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Foto: Instagram @kicillofok

Del desayuno participaron también otros representantes de distintas delegaciones que asisten hoy a la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), entre ellos, Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, y Mia Amor Barbados Mottley, primera ministra de Barbados.

Qué dijo Kicillof en Nueva York

“Quiero aprovechar esta reunión para referirme a la propaganda que se ha intentado instalar en el mundo sobre que hay un ‘milagro económico’ en la Argentina”, afirmó el mandatario bonaerense según reprodujo la gobernación.

En ese sentido, sostuvo: “No solo no hay un milagro, sino que estamos sufriendo una verdadera catástrofe: se han perdido miles de empleos, cierran empresas todos los días, caen los salarios y empeora día a día la calidad de vida de nuestro pueblo”.

Kicillof también se refirió a las transformaciones internacionales y consideró que la Argentina tiene posibilidades de aprovechar el nuevo escenario global por sus capacidades productivas, científicas e industriales.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se reunió este miércoles con el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani. Foto: Instagram @kicillofok

“Estamos atestiguando un cambio en el orden mundial y una profunda revolución tecnológica. Con todas sus capacidades científicas e industriales, la Argentina tiene muchas oportunidades en este nuevo contexto, pero Milei las está desperdiciando por llevar adelante un plan de subordinación a las grandes potencias”, afirmó.

“El nuevo orden mundial no está escrito. Esta reunión tiene ese objetivo: pensar desde nuestros pueblos, en conjunto, un orden mundial que reconozca la justicia social, la soberanía de los países y una mayor igualdad”, concluyó Kicillof.

Al mismo tiempo, el gobernador publicó en su cuenta de X que también mantuvo reuniones “con fondos de inversión internacionales que tienen títulos de nuestra provincia y participaron de la reestructuración de nuestra deuda bonaerense”.

“Seguimos trabajando para defender los intereses de nuestra provincia con la convicción de que necesitamos una Argentina que vuelva a crecer y generar oportunidades”.