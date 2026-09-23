ANSES paga hasta $420.000 para aprender un oficio: quiénes pueden solicitar esta ayuda antes de noviembre

La inscripción a Progresar Formación Profesional se realiza en línea y requiere estar previamente anotado en un curso reconocido. Foto: Portal Empleo.

La línea Progresar Formación Profesional de la ANSES, también conocida como Progresar Trabajo, mantiene abierta su convocatoria de 2026. El programa brinda acompañamiento económico a personas que realizan cursos orientados al aprendizaje de oficios y al desarrollo de capacidades laborales, siempre que las propuestas estén reconocidas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica.

La inscripción comenzó el 27 de abril y continuará habilitada hasta el 27 de noviembre de 2026. A diferencia de otras líneas de las Becas Progresar cuyos registros ya finalizaron, esta modalidad todavía permite presentar nuevas solicitudes. Además, es importante señalar que el trámite es gratuito, personal y completamente digital.

Quiénes pueden solicitar Progresar Trabajo: los requisitos sugeridos

La convocatoria general está destinada a personas de entre 18 y 24 años. Para quienes no poseen un empleo formal registrado, el límite de edad se amplía hasta los 35 años. También existen extensiones específicas para determinados grupos priorizados, de acuerdo con el reglamento del programa.

La inscripción a Progresar Formación Profesional se realiza en línea y requiere estar previamente anotado en un curso reconocido. Foto: Wikimedia Commons

Los solicitantes deben ser argentinos nativos o naturalizados. También pueden postularse extranjeros que acrediten al menos dos años de residencia legal en el país y cuenten con DNI.

Además, los ingresos del titular y de su grupo familiar no pueden superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Las personas interesadas tampoco deben estar alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias, recibir otra beca incompatible ni poseer un título universitario, de profesorado o tecnicatura.

Cuánto paga la beca de capacitación laboral

La prestación asciende a $35.000 mensuales y puede alcanzar un acumulado de hasta $420.000 durante un ciclo completo de doce cuotas. En tanto, podría retenerse una parte hasta verificar el cumplimiento de las condiciones académicas.

El valor de la beca es establecido por la Secretaría de Educación y remite a la sección de montos vigente. Por eso, la cifra debe interpretarse como un máximo acumulado posible, sujeto a la duración de la capacitación, la aprobación de la solicitud y el cumplimiento de los requisitos.

Cómo inscribirse, paso a paso

Antes de solicitar la beca, la persona debe estar inscripta en un curso de formación profesional validado por el INET y considerado estratégico dentro del programa. La oferta de capacitaciones puede consultarse según la localidad y la institución educativa disponible.

Luego, el trámite se completa de la siguiente manera:

Ingresar al portal oficial de Progresar. Elegir la línea Formación Profesional. Acceder con CUIL y contraseña de Mi Argentina. Revisar los datos personales cargados automáticamente. Responder la encuesta socioeconómica. Completar la información del curso y de la institución. Enviar el formulario y conservar la constancia.

La solicitud pasa por dos controles. La evaluación socioeconómica se realiza con la información registrada en las bases de ANSES, mientras que la instancia académica depende de los datos proporcionados por la institución educativa. El resultado puede consultarse posteriormente en la plataforma Progresar.