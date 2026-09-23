comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

ANSES paga hasta $420.000 para aprender un oficio: quiénes pueden solicitar esta ayuda antes de noviembre

La línea Progresar Formación Profesional está dirigida a personas que realizan cursos avalados por el INET y cumplen condiciones de edad, residencia e ingresos familiares.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La inscripción a Progresar Formación Profesional se realiza en línea y requiere estar previamente anotado en un curso reconocido.
La inscripción a Progresar Formación Profesional se realiza en línea y requiere estar previamente anotado en un curso reconocido. Foto: Portal Empleo.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La línea Progresar Formación Profesional de la ANSES, también conocida como Progresar Trabajo, mantiene abierta su convocatoria de 2026. El programa brinda acompañamiento económico a personas que realizan cursos orientados al aprendizaje de oficios y al desarrollo de capacidades laborales, siempre que las propuestas estén reconocidas por el Instituto Nacional de Educación Tecnológica.

La inscripción comenzó el 27 de abril y continuará habilitada hasta el 27 de noviembre de 2026. A diferencia de otras líneas de las Becas Progresar cuyos registros ya finalizaron, esta modalidad todavía permite presentar nuevas solicitudes. Además, es importante señalar que el trámite es gratuito, personal y completamente digital.

Quiénes pueden solicitar Progresar Trabajo: los requisitos sugeridos

La convocatoria general está destinada a personas de entre 18 y 24 años. Para quienes no poseen un empleo formal registrado, el límite de edad se amplía hasta los 35 años. También existen extensiones específicas para determinados grupos priorizados, de acuerdo con el reglamento del programa.

Industria argentina
La inscripción a Progresar Formación Profesional se realiza en línea y requiere estar previamente anotado en un curso reconocido. Foto: Wikimedia Commons

Los solicitantes deben ser argentinos nativos o naturalizados. También pueden postularse extranjeros que acrediten al menos dos años de residencia legal en el país y cuenten con DNI.

Contenido Recomendado

Curso gratuito de adiestramiento canino para ex beneficiarios de Volver al Trabajo:cómo anotarse y dónde se dictan las clases

Curso gratuito de adiestramiento canino para ex beneficiarios de Volver al Trabajo: cómo anotarse y dónde se dictan las clases

Jubilados ANSES:cómo cobrar una asignación por sus nietos y qué requisitos son necesarios para el trámite gratuito

Jubilados ANSES: cómo cobrar una asignación por sus nietos y qué requisitos son necesarios para el trámite gratuito

Además, los ingresos del titular y de su grupo familiar no pueden superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Las personas interesadas tampoco deben estar alcanzadas por el Impuesto a las Ganancias, recibir otra beca incompatible ni poseer un título universitario, de profesorado o tecnicatura.

Cuánto paga la beca de capacitación laboral

La prestación asciende a $35.000 mensuales y puede alcanzar un acumulado de hasta $420.000 durante un ciclo completo de doce cuotas. En tanto, podría retenerse una parte hasta verificar el cumplimiento de las condiciones académicas.

El valor de la beca es establecido por la Secretaría de Educación y remite a la sección de montos vigente. Por eso, la cifra debe interpretarse como un máximo acumulado posible, sujeto a la duración de la capacitación, la aprobación de la solicitud y el cumplimiento de los requisitos.

Cómo inscribirse, paso a paso

Antes de solicitar la beca, la persona debe estar inscripta en un curso de formación profesional validado por el INET y considerado estratégico dentro del programa. La oferta de capacitaciones puede consultarse según la localidad y la institución educativa disponible.

Luego, el trámite se completa de la siguiente manera:

  1. Ingresar al portal oficial de Progresar.
  2. Elegir la línea Formación Profesional.
  3. Acceder con CUIL y contraseña de Mi Argentina.
  4. Revisar los datos personales cargados automáticamente.
  5. Responder la encuesta socioeconómica.
  6. Completar la información del curso y de la institución.
  7. Enviar el formulario y conservar la constancia.

La solicitud pasa por dos controles. La evaluación socioeconómica se realiza con la información registrada en las bases de ANSES, mientras que la instancia académica depende de los datos proporcionados por la institución educativa. El resultado puede consultarse posteriormente en la plataforma Progresar.

ANSESTrabajo
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Crisis autopartista:dos empresas cierran por el fin de la Amarok nacional y solo 16 de 60 proveedores seguirán con Volkswagen

    Crisis autopartista: dos empresas cierran por el fin de la Amarok nacional y solo 16 de 60 proveedores seguirán con Volkswagen

  2. Buscan voluntarios para vivir entre 4 y 12 meses en la Antártida:ofrecen sueldos de más de 115.000 dólares, alojamiento y alimentación diaria

    Buscan voluntarios para vivir entre 4 y 12 meses en la Antártida: ofrecen sueldos de más de 115.000 dólares, alojamiento y alimentación diaria

  3. Policía Federal:cuánto cobrará cada rango en octubre de 2026, con salarios de hasta $3,7 millones

    Policía Federal: cuánto cobrará cada rango en octubre de 2026, con salarios de hasta $3,7 millones

  4. Fue al Kentucky de Corrientes, pidió una pizza mitad muzzarella con jamón, mitad pepperoni y bebidas:mostró el ticket final

    Fue al Kentucky de Corrientes, pidió una pizza mitad muzzarella con jamón, mitad pepperoni y bebidas: mostró el ticket final

  5. Jubilados ANSES:cómo cobrar una asignación por sus nietos y qué requisitos son necesarios para el trámite gratuito

    Jubilados ANSES: cómo cobrar una asignación por sus nietos y qué requisitos son necesarios para el trámite gratuito
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Javier Milei reivindicó la política de ajuste y defendió su gobierno:“Somos los que más hicimos por los sectores vulnerables”

Javier Milei reivindicó la política de ajuste y defendió su gobierno: “Somos los que más hicimos por los sectores vulnerables”

En Nueva York:así fue el encuentro entre Axel Kicillof y el alcalde Zohran Mamdani

Javier Milei en la Asamblea General de la ONU:el detalle de la corbata que eligió y quién se la regaló

Milei habló tras su discurso en la ONU y aseguró que a la Argentina “le salen los dólares por las orejas”

Economía

ANSES paga hasta $420.000 para aprender un oficio:quiénes pueden solicitar esta ayuda antes de noviembre

ANSES paga hasta $420.000 para aprender un oficio: quiénes pueden solicitar esta ayuda antes de noviembre

Crisis autopartista:dos empresas cierran por el fin de la Amarok nacional y solo 16 de 60 proveedores seguirán con Volkswagen

Fue al Kentucky de Corrientes, pidió una pizza mitad muzzarella con jamón, mitad pepperoni y bebidas:mostró el ticket final

El acuerdo de inversiones para infraestructura que firmarán EEUU y Argentina:en qué consiste el proyecto de USD 6.000 millones

Internacionales

Portugal prohibió el uso del burka:la cifra con la que multará a las mujeres por cubrirse el rostro

Portugal prohibió el uso del burka: la cifra con la que multará a las mujeres por cubrirse el rostro

Condenaron a Harvey Weinstein a 15 años de prisión por agresión sexual contra una asistente

El Pentágono desclasificó nuevos archivos sobre ovnis:el misterio de las seis esferas en Medio Oriente

Tensión en la ONU:el presidente de Irán acusó a Israel y a EE.UU. de terrorismo y el representante de Trump abandonó el recinto