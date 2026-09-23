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Una estudiante inventó que su profesora había muerto, publicó un aviso fúnebre falso y logró que suspendan las clases

La estudiante modificó una publicación real de una funeraria y difundió un comunicado apócrifo en nombre de la escuela. La docente recibió una licencia y asistencia psicológica.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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La estudiante modificó un aviso fúnebre verdadero y difundió un comunicado falso atribuido a la escuela para anunciar la suspensión de las clases.
La estudiante modificó un aviso fúnebre verdadero y difundió un comunicado falso atribuido a la escuela para anunciar la suspensión de las clases. Foto: Google Street View
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Una estudiante de una escuela pública de Sorocaba, en el estado brasileño de San Pablo, inventó la muerte de su profesora para conseguir que se cancelaran las clases. Para sostener el engaño, elaboró un aviso fúnebre falso, modificó información sobre el supuesto velatorio y difundió un comunicado atribuido al establecimiento educativo.

El episodio ocurrió en la Escuela Estatal Profesor Francisco Coccaro, ubicada en el barrio Éden. La información fue confirmada el miércoles 23 de septiembre por la Secretaría de Educación del Estado de San Pablo, que intervino luego de que las publicaciones comenzaran a circular por las redes sociales y generaran preocupación dentro de la comunidad educativa.

Cómo creó el aviso fúnebre falso

Para que la historia pareciera verdadera, la estudiante tomó como modelo un anuncio publicado por una funeraria de Sorocaba. Sobre esa pieza colocó el nombre y la fotografía de la docente, además de modificar los horarios correspondientes al supuesto velatorio y al cortejo fúnebre.

La maniobra no se limitó a la edición de esa publicación, sino que la joven también preparó una nota de condolencias falsa y la presentó como si hubiera sido emitida oficialmente por la escuela. El texto informaba que no se dictarían clases debido a la presunta muerte y se expresaba solidaridad con familiares, amistades y personas cercanas a la profesora.

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La estudiante modificó un aviso fúnebre verdadero y difundió un comunicado falso atribuido a la escuela para anunciar la suspensión de las clases.
La estudiante modificó un aviso fúnebre verdadero y difundió un comunicado falso atribuido a la escuela para anunciar la suspensión de las clases. Foto: Redes sociales/G1

El comunicado apócrifo incluso pedía a quienes integraban la comunidad escolar que rindieran homenaje a la memoria de la docente. La combinación del aviso fúnebre y la comunicación institucional le dio credibilidad al relato y permitió que la falsa noticia se propagara con rapidez.

Qué medidas tomó la escuela

Cuando se descubrió el engaño, la Unidad Regional de Enseñanza de Sorocaba convocó a los responsables de la estudiante y aplicó medidas disciplinarias. Por su parte, la familia decidió alejarla temporalmente del establecimiento mientras evalúa si continuará allí o será trasladada a otra institución.

En tanto, la Secretaría de Educación repudió lo ocurrido y sostuvo que no tolerará comportamientos capaces de perjudicar la imagen, la integridad o la tranquilidad de los trabajadores de la comunidad educativa.

Si bien la escuela fue consultada por medios locales sobre el hecho, no emitió una respuesta pública. Por su parte, la funeraria cuyo aviso fue utilizado para realizar el montaje también indicó que desconocía la situación.

La profesora recibió licencia y asistencia psicológica

La docente afectada debió recibir una licencia y comenzó a contar con acompañamiento psicológico mediante el Programa de Mejora de la Convivencia y la Protección Escolar, denominado Conviva. La asistencia fue dispuesta para acompañarla ante el impacto personal y profesional provocado por la difusión de su supuesta muerte.

El caso generó repercusión no solo por la elaboración del anuncio, sino también por la utilización de la identidad y la imagen de una persona real. Además, el falso comunicado fue atribuido a una institución pública, lo que multiplicó el alcance del engaño y provocó inquietud entre estudiantes, familiares y trabajadores de la escuela.

Las autoridades educativas no informaron si el episodio derivará en otras actuaciones fuera del ámbito escolar. Por ahora, las medidas confirmadas son el apartamiento temporal de la estudiante, la intervención de sus responsables y el acompañamiento ofrecido a la docente.

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Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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