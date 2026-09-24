Tauro: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 24 de septiembre de 2026

Tauro, signo de Tierra regido por Venus, recibe hoy 24 de septiembre de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Te sentirás en soledad. Tenderás a aislarte y a no relacionarte con nadie. Permítete pasar por esta etapa para después recuperar tus ánimos. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Tauro en el amor hoy

Aunque tengas clara conciencia de tu complicada situación afectiva, resiste. Se aproxima un momento de unión casi ideal.

Salud y energía de Tauro este día 24 de septiembre de 2026

Evalúa el nivel de estrés por el que estás atravesando. Evita el agotamiento físico y mental. Un poco de aire libre puede ayudar a tu sintomatología.

Horóscopo laboral de Tauro para hoy

Harás tu trabajo rápido, pero fallarás en la mitad del camino. Sé objetivo y puntual con los pedidos a tus subordinados.

¿Cuáles son las fechas de Tauro? Las fechas que marcan el inicio y el cierre de cada signo del zodiaco se establecen según la posición aparente del Sol frente a las constelaciones a lo largo del año. En este marco, la astrología occidental divide el cielo en 12 partes iguales —una por signo— siguiendo la trayectoria del Sol visto desde la Tierra, conocida como eclíptica.

Según esta trayectoria, el orden de los signos y sus fechas es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Tauro? Tauro pertenece al elemento Tierra.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.

Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) : se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

: se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) : representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

: representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario) : están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

: están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Tauro? Tauro es más compatible con Virgo, Capricornio, Piscis. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Tauro? El número de la suerte de Tauro es el 6.