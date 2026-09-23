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Crisis autopartista: dos empresas cierran por el fin de la Amarok nacional y solo 16 de 60 proveedores seguirán con Volkswagen

La nueva generación de la pick up de Volkswagen se fabricará en la Argentina, pero utilizará una importante cantidad de componentes importados. El cambio golpea especialmente a las compañías que producían piezas exclusivamente para el modelo actual.

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La Volkswagen Amarok actual dejará de producirse en la Argentina y será reemplazada por una nueva generación. Foto: Reuters.
La Volkswagen Amarok actual dejará de producirse en la Argentina y será reemplazada por una nueva generación. Foto: Reuters.
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La renovación de la Volkswagen Amarok ya comenzó a generar consecuencias en la industria autopartista argentina. Mientras la automotriz prepara la producción de la nueva generación de la pick up en su planta de General Pacheco, varias empresas que abastecían al modelo actual quedaron fuera del nuevo esquema de proveedores.

El impacto es especialmente fuerte entre las compañías que fabricaban piezas exclusivamente para la Amarok y que ahora deben enfrentar el final de ese negocio. Algunas ya decidieron cerrar sus plantas, mientras que otras buscan nuevos contratos para poder continuar operando.

Volkswagen vende la planta en Osnabrück.
La nueva Amarok se fabricará en General Pacheco, pero utilizará una importante proporción de componentes importados. Foto: REUTERS

La nueva Amarok utilizará una plataforma desarrollada junto con la china SAIC, que también sirve de base para la Maxus T90. El proyecto contempla una importante participación de componentes provenientes de China.

Dos autopartistas que ya decidieron cerrar

Una de las compañías más afectadas es Kromberg & Schubert, grupo alemán especializado en sistemas eléctricos y cableado para vehículos.

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La empresa llegó a la Argentina en septiembre de 2009 para participar específicamente del proyecto Amarok y se convirtió en proveedor exclusivo de Volkswagen para la camioneta. Su planta se encuentra en el Parque Industrial de Pilar y emplea a más de 200 personas.

“Ellos ya informaron que se van a fin de año. Los trabajadores ya están al tanto de la situación”, señalaron fuentes gremiales y empresarias citadas por Infobae.

Kromberg & Schubert llegó al país en 2009 para abastecer exclusivamente el proyecto de la Volkswagen Amarok. Foto: REUTERS

La compañía no es la única que prepara su salida del país. Irauto, filial argentina del grupo español Antolin, también decidió abandonar sus operaciones locales luego de quedar fuera del nuevo proyecto.

La empresa fabrica techos interiores para vehículos y cuenta con una planta en Benavídez, donde trabajan alrededor de 80 personas. En el sector circulan versiones sobre un eventual traspaso de sus líneas de producción a Trefelt, otra autopartista que trabaja para Volkswagen.

Otra fábrica quedó prácticamente sin actividad

El panorama también es crítico para Pelzer System, integrante del grupo internacional Adler Pelzer. La firma se instaló en el Parque Industrial de Pilar en 2009 para producir insonorizantes y alfombras para la Amarok. En aquel momento generó alrededor de 100 puestos de trabajo.

Con la pérdida del nuevo proyecto Amarok y el final de la producción del Volkswagen Taos, su actividad se redujo drásticamente. Actualmente quedan apenas 13 trabajadores, que buscan nuevos negocios para evitar el cierre definitivo de la planta.

Irauto, filial argentina del grupo español Antolin, también decidió abandonar sus operaciones en el país. Foto: Autoblog Argentina.

Las otras empresas que quedaron afectadas

La salida del proyecto Amarok también alcanza a otras autopartistas, aunque no todas atraviesan una situación de cierre. Motherson, grupo multinacional de origen indio dedicado, entre otras actividades, a la fabricación de piezas plásticas, tampoco participará del nuevo proyecto. Sin embargo, su continuidad en la Argentina no estaría en discusión debido a que mantiene contratos con otros fabricantes.

También se encuentra Caimari, empresa argentina fundada en 1956 que fabrica materiales textiles técnicos y aislantes, como fieltros y productos no tejidos. Por su parte, Albano Cozzuol, especializada en inyección de piezas plásticas, también sufrió un fuerte impacto por el cambio de modelo, aunque Volkswagen le mantuvo algunas piezas dentro del nuevo esquema.

La diferencia en la cantidad de proveedores es uno de los datos que mejor refleja el impacto del cambio: de los 60 proveedores locales que llegó a tener Volkswagen para la Amarok, solamente 16 continuarían vinculados con el nuevo proyecto.

Crisis en la gigante automotriz Volkswagen. Foto: Reuters
Pelzer System quedó con apenas 13 trabajadores luego de perder los proyectos de la Amarok y el Volkswagen Taos. Foto: Reuters.

La industria autopartista atraviesa un escenario complejo

El caso de la Amarok se suma a un proceso más amplio que atraviesa la industria autopartista argentina. De acuerdo con información de la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) citada por Infobae, desde abril de 2009 unas 63 empresas autopartistas cerraron sus actividades o cancelaron proyectos de relevancia en la Argentina. De ese total, 11 corresponden al período comprendido entre 2024 y la actualidad.

Los datos sectoriales de AFAC muestran además la magnitud de la actividad: la entidad contabilizaba 442 empresas del sector y más de 43.000 trabajadores registrados en un informe institucional.

A esto se suma el déficit comercial de autopartes. Según un informe de AFAC basado en datos de ABECEB e INDEC, durante 2024 el déficit comercial del sector autopartista alcanzó los US$9.300 millones.

Por qué la nueva Amarok cambia el mapa de proveedores

El nuevo proyecto de Volkswagen se basa en una alianza con SAIC, fabricante chino con el que la automotriz alemana desarrolla el vehículo. La plataforma utilizada también es la base de la Maxus T90.

Volkswagen, autos
De los 60 proveedores locales que llegaron a trabajar para Volkswagen, solo 16 continuarían vinculados con el nuevo proyecto.

El esquema contempla la adquisición de un kit de piezas a la compañía china. Esto modifica de manera significativa la participación de los proveedores argentinos que abastecían a la Amarok actual.

A su vez, si Volkswagen busca exportar la nueva camioneta a Brasil con arancel cero, debe cumplir con las reglas de origen establecidas dentro del Mercosur. Según el esquema citado en el informe, el valor FOB de un vehículo se divide entre piezas y materiales, por un lado, y ensamblado, costos indirectos y margen, por otro. Dentro del componente correspondiente a piezas, una parte puede ser importada.

El resultado es que la nueva configuración permite una participación mucho menor de proveedores regionales en comparación con el esquema anterior. La nueva Amarok comenzaría a producirse en General Pacheco en 2027, mientras la generación actual se encamina hacia el final de su ciclo productivo.

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