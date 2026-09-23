Fue al Kentucky de Corrientes, pidió una pizza mitad muzzarella con jamón, mitad pepperoni y bebidas: mostró el ticket final

Fue al Kentucky de Corrientes, pidió una pizza mitad muzzarella con jamón, mitad pepperoni. Foto: Google

Kentucky es una de las cadenas de pizzerías más conocidas de Buenos Aires y cuenta con distintos locales en la Ciudad. Una de sus sucursales se encuentra sobre la avenida Corrientes, una de las zonas gastronómicas más tradicionales de la capital.

Una persona que fue a comer al lugar compartió el ticket de su consumo, donde se puede ver en detalle qué pidió y cuánto pagó. El comprobante corresponde al 18 de septiembre de 2026, cerca de la medianoche.

Pidió una pizza mitad de muzzarella con jamón y mitad pepperoni por un total de $37.900.

Pizzería Kentucky. Foto: Agencia Moscú

Para acompañar las pizzas eligió dos bebidas. Por un lado, una Coca-Cola regular en vaso, que costó $4.200. Además, pidió una botella de agua con gas de 500 centímetros cúbicos, por $4.400.

De esta manera, el consumo completo quedó en $46.500, de acuerdo con el comprobante. El ticket detalla cada uno de los productos pedidos y muestra que la persona abonó ese monto final por las dos pizzas y las dos bebidas.

Kentucky es una de las marcas vinculadas a la tradición de la pizza porteña, con una propuesta centrada principalmente en pizzas al estilo argentino y otros clásicos de pizzería.

La avenida Corrientes, donde se encuentran varias de sus sucursales, es además uno de los principales corredores gastronómicos y culturales de Buenos Aires, conocido por sus teatros, restaurantes, bares y pizzerías.