Argentina y EE.UU. firmaron un millonario acuerdo de inversiones para impulsar proyectos de infraestructura en el país

Javier Milei y Donald Trump. Foto: REUTERS

Argentina y Estados Unidos lanzaron el Corredor Andes-Atlántico, una iniciativa conjunta destinada a fortalecer y modernizar la infraestructura que conecta sectores económicos clave del país con puertos atlánticos y mercados occidentales.

El lanzamiento fue encabezado por el subsecretario de Estado estadounidense, Christopher Landau, y el canciller argentino, Pablo Quirno, en el marco de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Según una declaración conjunta de ambos gobiernos, que fue publicada por el embajador Peter Lamelas, el corredor busca facilitar la inversión pública y privada a largo plazo en transporte, energía e infraestructura digital, además de promover las exportaciones argentinas de minerales, petróleo y gas.

La iniciativa contempla inversiones estadounidenses y respaldadas por Estados Unidos en ferrocarriles, vías navegables, puertos, oleoductos e infraestructura para la generación y transmisión de energía.

Detalle del acuerdo de inversiones firmado entre Argentina y Estados Unidos. Foto: NA

En materia de transporte, ambos países buscarán identificar proyectos prioritarios para rehabilitar y ampliar ferrocarriles, vías navegables y puertos, con oportunidades para que empresas estadounidenses participen en licitaciones o como subcontratistas.

En el sector energético, el objetivo será desarrollar comercialmente los recursos de Vaca Muerta mediante inversión, tecnología e instrumentos financieros de Estados Unidos, entre ellos préstamos directos, garantías y seguros destinados a movilizar capital, equipamiento y proveedores de servicios.

Vaca Muerta. Foto: NA/AFP

El corredor también prevé identificar oportunidades vinculadas con el Acuerdo Marco de Minerales Críticos entre ambos países para respaldar la minería y el procesamiento de esos recursos y diversificar las cadenas globales de suministro.

En el área digital, Estados Unidos y Argentina plantearon apoyar el uso de tecnología considerada confiable y colaborar en la seguridad de plataformas y equipos de inspección aduanera.

Pablo Quirno y Javier Milei. Foto: NA

Para financiar y asistir los proyectos podrán utilizarse herramientas de organismos estadounidenses como la Corporación Financiera de Desarrollo Internacional (DFC), el Banco de Exportación e Importación (EXIM) y la Agencia de Comercio y Desarrollo (USTDA), además de recursos del sector privado.

Por su parte, Argentina buscará continuar fortaleciendo su marco legal y regulatorio y las protecciones a la inversión para atraer capital extranjero, con reglas transparentes y previsibles para las concesiones de infraestructura.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: NA

El Corredor Andes-Atlántico forma parte de la Asociación del G7 para la Infraestructura y la Inversión Global y se integra a la estrategia estadounidense de respaldo a corredores económicos considerados clave para sus cadenas de suministro.