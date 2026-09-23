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Javier Milei en la Asamblea General de la ONU: el detalle de la corbata que eligió y quién se la regaló

El mandatario vinculó su elección con lo que dijo en las Naciones Unidas sobre inteligencia artificial. Conocé todos los detalles en la nota.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Javier Milei en la Asamblea General de la ONU.
Javier Milei en la Asamblea General de la ONU. Foto: REUTERS
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Javier Milei habló ante la Asamblea General de las Naciones Unidas y, además de su discurso, hubo otro detalle que llamó la atención.

Se trata de la elección de la corbata, la cual llevaba repetido el perfil de Adam Smith.

El diseño muestra el rostro del pensador escocés cuya obra La riqueza de las naciones ocupa un lugar central en la historia del pensamiento económico.

Javier Milei en la Asamblea General de la ONU.
Javier Milei en la Asamblea General de la ONU. Foto: REUTERS

Quién se la regaló

El presidente reveló que la corbata fue un regalo de Gerardo Bongiovanni, titular de la Fundación Libertad, durante una premiación.

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Al hablar de su elección, el mandatario la describió como una declaración de sus ideas. También dio una razón ligada a la actualidad: consideró que el debate sobre inteligencia artificial ofrecía una oportunidad para recuperar conceptos de Smith.

Esa explicación permite leer la corbata como algo más que un guiño para quienes reconocieran el dibujo.

Javier Milei en la Asamblea General de la ONU.
Javier Milei en la Asamblea General de la ONU. Foto: REUTERS

Por qué se vinculó a la corbata con la IA

Javier Milei habló del ejemplo de la fábrica de alfileres de Smith para hablar de productividad. El economista planteó que la inteligencia artificial puede ampliar la capacidad de producir, del mismo modo en que la división del trabajo transformó la fabricación en el ejemplo del economista escocés.

Desde esa mirada, defendió que la Argentina busque atraer desarrollos tecnológicos y expresó su intención de evitar regulaciones preventivas para el sector.

La exposición también incluyó críticas a la ONU y un nuevo reclamo para que el Reino Unido retome las negociaciones por la soberanía de las Islas Malvinas.

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Matias Greisert
Matias Greisert

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