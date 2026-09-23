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Condenaron a Harvey Weinstein a 15 años de prisión por agresión sexual contra una asistente

El magnate de Hollywood fue encontrado culpable del ataque contra Miriam Haley en 2006 en Nueva York. Su caso dio lugar al movimiento #MeToo que obtuvo reconocimiento internacional.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Juicio contra Harvey Weinstein.
Juicio contra Harvey Weinstein. Foto: EFE
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El cineasta Harvey Weinstein fue condenado a 15 años de prisión por haber agredido sexualmente a su ex asistente de producción Miriam Haley, en 2006, en Nueva York, por lo que ya contaba con una pena de cárcel que luego fue anulada: el caso dio lugar al movimiento #MeToo que obtuvo reconocimiento internacional.

Weinstein, de 74 años, pidió disculpas y escuchó la sentencia desde su silla de ruedas. “Siento verdadero remordimiento por Miriam Haley”, aseguró ante el juez antes de que dictara sentencia.

El caso quedó cerrado en manos de un tribunal de Manhattan, encabezado por el juez Curtis Farber, que ratificó la culpabilidad del empresario del séptimo arte, cuyo proceso había iniciado en 2017 y que, en un principio, buscaba una condena de 20 años en base a la solicitud de la fiscalía, mientras que la defensa había pedido que se redujera a 9.

Juicio contra Harvey Weinstein.
Juicio contra Harvey Weinstein. Foto: EFE

Al imponerle la condena, el magistrado afirmó que Weinstein será recordado por sus numerosas películas, lo que contrastará “con lo que hizo, con lo que se convirtió: un depredador sexual, el rostro literal del movimiento #MeToo”.

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La querella indicó que el responsable del hecho obligó a la víctima a practicarle sexo oral en 2006, en una habitación de hotel.

Sin embargo, el caso de Haley no se trata de un hecho aislado, sino que el fundador de Miramax recibió acusaciones por parte de más de una docena de mujeres.

Juicio contra Harvey Weinstein.
Juicio contra Harvey Weinstein. Foto: EFE

El proceso judicial incluyó un total de tres juicios en dos estados diferentes. Incluso, en 2013, un jurado lo declaró culpable de violar a la aspirante a actriz Jessica Mann; pero en 2024 el Tribunal Supremo de Nueva York anuló ambos veredictos bajo el argumento de que Weinstein se vio perjudicado por el testimonio de otras mujeres que no eran parte del caso.

Si bien el ex director puede apelar esta sentencia, enfrenta también una demanda civil por supuesta agresión sexual contra una mujer que habría sido víctima del hecho en 2013. Además, la acusación formal que fue presentada la semana pasada también apuntó contra el empresario James Dolan.

El juez indicó que aunque el ex productor, al que han diagnosticado varias enfermedades, ya no representa una amenaza física, sigue siendo un depredador sexual.

Juicio contra Harvey Weinstein.
Juicio contra Harvey Weinstein. Foto: EFE

Además de esta condena, Weinstein cumple desde 2022 otra condena de 16 años por violación y agresión sexual en Los Ángeles.

Harvey WeinsteinCondenaEstados UnidosAtaque sexual
Matias Greisert
Matias Greisert

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