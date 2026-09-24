Delcy Rodríguez en la ONU: resaltó su relación con Donald Trump y prometió que habrá elecciones en Venezuela

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, brinda un discurso en la Asamblea General de la ONU. Foto: REUTERS

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este miércoles durante su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas que en su país habrá elecciones con condiciones de igualdad “para todos”. Además, le agradeció a Donald Trump por “retomar el camino del diálogo”.

“En Venezuela habrá elecciones y en esa dirección hemos iniciado un dialogo político con sectores de la oposición (...) en igualdad de condiciones para todos”, dijo Rodríguez en su primera intervención como mandataria encargada en la sesión de la ONU.

Sin precisar una fecha para los comicios, Rodríguez fue insistente en que se darán garantías para “todas las fuerzas políticas” y añadió: “Una elección debe ser una solución no un generador de conflictos irreconciliables”.

Delcy Rodríguez dice en la ONU que habrá elecciones en Venezuela. Video: EFE

Desde su asunción, la mandataria encargada ha sido cuestionada por diversos sectores de la sociedad civil que demandan comicios presidenciales tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos el 3 de enero.

Asimismo, durante su discurso de 18 minutos, resaltó que Venezuela inició “un proceso de transformación democrática institucional y verificable para construir un país más libre para todos y más reconciliado consigo mismo”.

Delcy Rodríguez la agradeció a Donald Trump

En otro tramo de su discurso, Rodríguez le agradeció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por retomar el camino del diálogo. Además, calificó el reciente acuerdo petrolero como uno de los “más grandes jamás suscrito”.

“Quiero, en esta 81.ª Asamblea General de la ONU, agradecer al presidente Donald Trump y a su Gobierno por su disposición a retomar el camino de las relaciones diplomáticas y de cooperación con Venezuela”, dijo la líder chavista.

Delcy Rodríguez y Donald Trump en Nueva York. Foto: X @delcyrodriguezv

Rodríguez aseguró que ambos países trabajan hoy “seriamente para dirimir, a través del diálogo, las diferencias existentes”, así como en una agenda que incluye principalmente “el relacionamiento energético, la promoción de seguridad, la lucha común contra el crimen transnacional y la cooperación económica”.

En ese sentido, aseveró que el acuerdo petrolero anunciado el pasado 28 de agosto es el “más grande jamás suscrito” y “contribuirá al equilibrio energético del hemisferio y de la economía internacional”.

La presidenta encargada llegó la madrugada del lunes a Nueva York para asistir al 81.ª periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU y sostuvo un histórico encuentro este martes con el presidente Donald Trump, casi nueve meses después del ataque militar estadounidense en Caracas.

La reunión se dio en el lujoso hotel Lotte Palace, en el marco de una recepción ofrecida por Trump a mandatarios extranjeros con motivo de la Semana de Alto Nivel de la ONU, en una cita impensable pocos meses atrás, cuando Washington y Caracas mantenían rotas sus relaciones diplomáticas desde 2019.