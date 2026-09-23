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Javier Milei reivindicó la política de ajuste y defendió su gobierno: “Somos los que más hicimos por los sectores vulnerables”

El presidente disertó en una conferencia organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, celebrada en Nueva York. “La economía creció 6,7% el primer año con el récord de haber bajado la pobreza a la mitad; sacamos a 14 millones de personas de la pobreza”, sostuvo.

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El presidente disertó en una conferencia organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, celebrada en Nueva York.
El presidente disertó en una conferencia organizada por la Fundación Federalismo y Libertad, celebrada en Nueva York. Foto: Presidencia
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Javier Milei sostuvo este miércoles en Nueva York que su gobierno es el que más hizo “por los sectores más vulnerables”, ya que “con el solo hecho de bajar la inflación” se les devolvió a los argentinos “100.000 millones de dólares”.

“Con el ajuste, en lugar de que la economía se hundiera como todos pronosticaban, la economía creció 6,7% el primer año con el récord de haber bajado la pobreza a la mitad; sacamos a 14 millones de personas de la pobreza”, sostuvo el presidente al iniciar su discurso en la conferencia Western Values, Economic Freedom & Strategic Security, organizada por la Fundación Federalismo y Libertad.

Y agregó: “Otra medida en favor de los vulnerables es el hecho de terminar con la inseguridad. Tenemos los indicadores de delincuencia más bajos de la historia y eso es una política pro-pobre”.

“Ese fue el país que recibimos, no el cuento de hadas que nos quiere vender hoy el peronismo en Argentina. Ustedes los escuchan y es como que nos hubieran entregado Suiza, es irritante”, sostuvo Milei.

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Por otro lado, se mostró optimista con el futuro de su Gobierno: “Yo les aviso que si llegamos a repetir el número de la última elección vamos a tener mayoría en Diputados y vamos a estar muy cerca del quórum en Senadores. Prepárense porque se va a venir la mayor cantidad de reformas de la historia de la humanidad”, se entusiasmó.

Qué dijo Javier Milei en Nueva York

Milei también habló del impacto de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA). “Es que el próximo gobierno que nos siga, seamos nosotros o sea cualquier otro, no va a poder romper la regla monetaria, porque si la rompe, el costo reputacional va a ser fuertísimo y se van a tener que tragar una crisis en la cara”, mencionó.

En esa línea, anticipó que busca nuevas reformas. “Seremos el Gobierno más reformista de la historia de la humanidad”, exclamó.

En otro tramo de su exposición, apuntó contra la clase política. “Hay algo que se llama ley de la gravedad, los políticos son maravillosos: ellos creen que pueden suspender la ley de gravedad con una ley. Pero los hijos de puta te mandan a vos a tirarte del piso 500″, planteó.

“Después de 12 años sin crecer, hemos vuelto a crecer y, sin embargo, tengo que soportar que algunos imbéciles digan que no sé de crecimiento. Bueno, voy a seguir así de ignorante, pero haciendo crecer la economía”, señaló Milei, un comentario que despertó las risas del público.

Y comentó: “Malvinas será una causa que defenderemos siempre, con fines pacíficos”, en línea con su discurso en la Asamblea General de la ONU por la mañana.

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