comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Piscis para el 06 de octubre de 2026

Entérate de las predicciones completas para el signo de Piscis.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

En la astrología, Piscis está regido por Neptuno. Su elemento es el Agua y la piedra que le corresponde energéticamente es Aguamarina. Según el pronóstico, esto es lo que pueden esperar para hoy 06 de octubre de 2026 en el amor, la salud y el trabajo los nacidos bajo este signo.

Horóscopo de Piscis en el amor hoy

El cuidado con el que guardas la sensibilidad de quien te ama es tu mayor tesoro. Mantente atento frente a las adversidades.

Salud y energía de Piscis este día 06 de octubre de 2026

Deja de lado el hábito de dudar en ti mismo, es momento de cambiar. Seguramente lo conservas porque no te conoces lo suficiente, ve tu interior.

Horóscopo laboral de Piscis para hoy

Contarás con mayor claridad mental y definición en tus proyectos. Eso te permitirá alcanzar lo que deseas, en el corto plazo.

¿Cuáles son las fechas de Piscis?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Piscis?

Piscis pertenece al elemento Agua.

La astrología vincula a cada signo con un elemento como una forma simbólica de agruparlos según sus energías y rasgos de personalidad. Este enfoque tiene su origen en la filosofía antigua, particularmente en la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que intentaba explicar tanto la naturaleza como el comportamiento humano.


  • Signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario): se asocian con la acción, la energía y el impulso. Quienes pertenecen a este grupo suelen destacarse por su entusiasmo, pasión e iniciativa, además de un perfil creativo, impulsivo y con capacidad de liderazgo.

  • Signos de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio): representan lo concreto, lo práctico y lo material. Se caracterizan por ser personas realistas, estables y orientadas a construir y sostener en el tiempo. Priorizan la seguridad y los resultados tangibles.

  • Signos de aire (Géminis, Libra y Acuario): están ligados a la mente, la comunicación y las ideas. Suelen ser analíticos, sociables y curiosos, con una marcada inclinación por el pensamiento y el intercambio intelectual.

  • Signos de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis): se vinculan con las emociones, la intuición y la sensibilidad. Se trata de perfiles empáticos, profundos y fuertemente conectados con el mundo emocional, tanto propio como ajeno.

¿Con qué signos es compatible Piscis?

Piscis es más compatible con Cáncer, Escorpio, Tauro. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Piscis?

El número de la suerte de Piscis es el 7.

¿Cómo es la personalidad de Piscis?

Piscis es un signo compasivo, artístico y soñador.

Piscishoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Capricornio:conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 06 de octubre de 2026

    Capricornio: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 06 de octubre de 2026

  2. Horóscopo diario:las revelaciones para Sagitario este 06 de octubre de 2026

    Horóscopo diario: las revelaciones para Sagitario este 06 de octubre de 2026

  3. Tauro:conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 06 de octubre de 2026

    Tauro: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 06 de octubre de 2026

  4. Horóscopo de hoy Libra:las predicciones para este 06 de octubre de 2026

    Horóscopo de hoy Libra: las predicciones para este 06 de octubre de 2026

  5. Horóscopo de Libra hoy:descubre lo que los astros tienen para vos este lunes 5 de octubre de 2026

    Horóscopo de Libra hoy: descubre lo que los astros tienen para vos este lunes 5 de octubre de 2026
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

En plena campaña por el balotaje en Brasil, Javier Milei vuelve a EE.UU. y compartirá un evento con el hermano de Flávio Bolsonaro

En plena campaña por el balotaje en Brasil, Javier Milei vuelve a EE.UU. y compartirá un evento con el hermano de Flávio Bolsonaro

El Gobierno suspendió la reunión de la Mesa Política prevista para este martes:los motivos

Nardini participó de Malvinas Productiva y destacó el aporte de la industria al desarrollo bonaerense

Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete tras su regreso de París:destacó el triunfo de Bolsonaro y confirmó un viaje a España

Economía

Una histórica fábrica láctea de Santa Fe cerrará sus puertas:qué pasará con los 54 trabajadores

Una histórica fábrica láctea de Santa Fe cerrará sus puertas: qué pasará con los 54 trabajadores

Tras las elecciones en Brasil, las acciones se recuperaron y el Riesgo País cedió algunos puntos:cómo cerró el dólar

Cierran los bancos durante 5 días en noviembre:cuándo y por qué será el nuevo feriado bancario en Argentina

Plazo fijo en octubre:banco por banco, cuánto gano si invierto un millón de pesos

Internacionales

“Gente sin casa y casa sin gente”:multitudinaria protesta por la crisis de vivienda en España terminó con disturbios y detenidos

“Gente sin casa y casa sin gente”: multitudinaria protesta por la crisis de vivienda en España terminó con disturbios y detenidos

Elon Musk se separó de Shivon Zilis, madre de 4 de sus hijos y alta ejecutiva de Neuralink

El copiloto del vuelo de Flydubai confesó por qué atacó al piloto:“Lo hice para vengar a Gaza, quería morir como mártir”

Alerta por un posible brote de peste pulmonar en Siberia:la Unión Europea mira de cerca el caso mientras Rusia pide calma