comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Horóscopo de hoy Libra: las predicciones para este 06 de octubre de 2026

Revisa lo que el destino te depara en el amor, salud y dinero para Libra.

Sandra Reina
Por Sandra Reina
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Libra, signo de Aire regido por Venus, recibe hoy 06 de octubre de 2026 la siguiente guía de los astros. HOY: Estarás preocupado por temas que no son de tu incumbencia. Mejor dedícate a lo que es importante para tu futuro, no pierdas tiempo. A continuación, el horóscopo completo para este día en amor, trabajo y salud.

Horóscopo de Libra en el amor hoy

Preocúpate por estabilizarte, eso favorecerá tus relaciones. Si eres soltero, hay posibilidades de empezar una relación estable.

Salud y energía de Libra este día 06 de octubre de 2026

Te conviene practicar un ejercicio físico moderado o algún deporte. Será suficiente para disfrutar de la vida otra vez.

Horóscopo laboral de Libra para hoy

Es posible que sientas que estás en el lugar equivocado y percibas situaciones tensas con jefes o con compañeros.

¿Cuáles son las fechas de Libra?

Las fechas que determinan el comienzo y el final de cada uno de los signos del zodiaco están basadas en la posición aparente del Sol en relación con las constelaciones a lo largo del año. Así, la astrología occidental divide el cielo en 12 sectores iguales (uno por cada signo), siguiendo el recorrido del Sol visto desde la Tierra, llamado eclíptica.


El orden de los signos según este recorrido es: Aries, (21/3-19/4), Tauro (20/4-20/5), Géminis (21/5-20/6), Cáncer (21/6-22/7), Leo (23/7-22/8), Virgo (23/8-22/9), Libra (23/9-22/10), Escorpio (23/10-21/11), Sagitario (22/11-21/12), Capricornio (22/12-19/1), Acuario (20/1-18/2) y Piscis (19/2-20/3).

¿Cuál es el elemento de Libra?

Libra pertenece al elemento Aire.

La astrología asocia a cada signo a un elemento como una forma simbólica de agruparlos por energías y rasgos de personalidad. Este sistema proviene de la filosofía antigua, especialmente de la teoría de los cuatro elementos clásicos (fuego, tierra, aire y agua), que buscaba explicar la naturaleza y el comportamiento humano.


Según esta lógica, los signos de fuego (Aries, Leo, Sagitario) están representados por la acción, la energía y el impulso. Las personas de estos signos suelen ser entusiastas, apasionados y con iniciativa. Se las asocia a lo creativo, lo impulsivo y el liderazgo.


Los signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio) son lo concreto, lo práctico y lo material. Son personas más realistas, estables y enfocadas en construir, organizar y sostener. Valoran la seguridad y los resultados tangibles.


Los signos de aire (Géminis, Libra, Acuario) están vinculados a la mente, la comunicación y las ideas. Tienden a ser analíticos, sociables y curiosos. Se destacan por el pensamiento y el intercambio intelectual.


Los signos de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis) están vinculados a las emociones, la intuición y lo sensible. Son signos más empáticos, profundos y conectados con el mundo emocional, tanto propio como de los demás.

¿Con qué signos es compatible Libra?

Libra es más compatible con Géminis, Acuario, Leo. Estas combinaciones destacan por la energía, la independencia, la pasión y la conexión dinámica que suelen compartir

¿Cuál es el número de la suerte de Libra?

El número de la suerte de Libra es el 6.

¿Cómo es la personalidad de Libra?

Libra es un signo diplomático, encantador y justo.

Librahoróscopozodiacoastrología
Sandra Reina
Sandra Reina

Columnista

Astróloga, tarotista y una apasionada del universo esotérico. Con años de trayectoria guiando a las personas a descifrar los mensajes de los astros y los misterios de las cartas del tarot. Leer bio

Nota Más leídas

  1. Capricornio:conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 06 de octubre de 2026

    Capricornio: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 06 de octubre de 2026

  2. Horóscopo diario:las revelaciones para Sagitario este 06 de octubre de 2026

    Horóscopo diario: las revelaciones para Sagitario este 06 de octubre de 2026

  3. Tauro:conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 06 de octubre de 2026

    Tauro: conoce tu predicción en el horóscopo de hoy 06 de octubre de 2026

  4. ¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Piscis para el 06 de octubre de 2026

    ¿Qué dice tu signo hoy? Horóscopo de Piscis para el 06 de octubre de 2026

  5. Horóscopo de Libra hoy:descubre lo que los astros tienen para vos este lunes 5 de octubre de 2026

    Horóscopo de Libra hoy: descubre lo que los astros tienen para vos este lunes 5 de octubre de 2026
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

En plena campaña por el balotaje en Brasil, Javier Milei vuelve a EE.UU. y compartirá un evento con el hermano de Flávio Bolsonaro

En plena campaña por el balotaje en Brasil, Javier Milei vuelve a EE.UU. y compartirá un evento con el hermano de Flávio Bolsonaro

El Gobierno suspendió la reunión de la Mesa Política prevista para este martes:los motivos

Nardini participó de Malvinas Productiva y destacó el aporte de la industria al desarrollo bonaerense

Milei encabezó una nueva reunión de Gabinete tras su regreso de París:destacó el triunfo de Bolsonaro y confirmó un viaje a España

Economía

Una histórica fábrica láctea de Santa Fe cerrará sus puertas:qué pasará con los 54 trabajadores

Una histórica fábrica láctea de Santa Fe cerrará sus puertas: qué pasará con los 54 trabajadores

Tras las elecciones en Brasil, las acciones se recuperaron y el Riesgo País cedió algunos puntos:cómo cerró el dólar

Cierran los bancos durante 5 días en noviembre:cuándo y por qué será el nuevo feriado bancario en Argentina

Plazo fijo en octubre:banco por banco, cuánto gano si invierto un millón de pesos

Internacionales

“Gente sin casa y casa sin gente”:multitudinaria protesta por la crisis de vivienda en España terminó con disturbios y detenidos

“Gente sin casa y casa sin gente”: multitudinaria protesta por la crisis de vivienda en España terminó con disturbios y detenidos

Elon Musk se separó de Shivon Zilis, madre de 4 de sus hijos y alta ejecutiva de Neuralink

El copiloto del vuelo de Flydubai confesó por qué atacó al piloto:“Lo hice para vengar a Gaza, quería morir como mártir”

Alerta por un posible brote de peste pulmonar en Siberia:la Unión Europea mira de cerca el caso mientras Rusia pide calma