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Elon Musk se separó de Shivon Zilis, madre de 4 de sus hijos y alta ejecutiva de Neuralink

“Es difícil pasar de estar enamorada a tener que dejarlo ir en una semana y sin previo aviso, pero así son a veces las cosas”, escribió la mujer en sus redes sociales.

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Shivon Zilis y Elon Musk
Shivon Zilis y Elon Musk Foto: REUTERS
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El multimillonario Elon Musk se separó abruptamente de Shivon Zilis, madre de cuatro de sus hijos y alta ejecutiva de una de sus compañías, según reveló ella en un comunicado publicado el viernes en redes sociales, en el que confesó que lo amó más que a la vida misma.

“Es difícil pasar de estar enamorada a tener que dejarlo ir en una semana y sin previo aviso, pero así son a veces las cosas”, escribió Zilis, directora de operaciones y proyectos especiales de Neuralink.

La declaración de la ejecutiva respondía a un mensaje en X que señalaba que Musk había dejado de seguirla en esa plataforma.

Zilis dijo estar dolida, pero aclaró que le importaba el futuro de Musk y que siempre desearía su felicidad.

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La declaración de la ejecutiva, quien también trabajó para Tesla, estaba acompañada de una imagen que mostraría el último intercambio de mensajes por texto entre ambos, ocurrido la semana pasada.

La historia de amor entre Elon Musk y Shivon Zilis

La relación sentimental entre ambos surgió después de que el magnate actuara como donante de esperma de los gemelos Strider y Azure, nacidos en 2021.

La tercera hija de la pareja, Arcadia, nació en 2024, mientras que Seldon Lycurgus nació un año después.

Musk tuvo otros hijos mientras mantuvo su relación con Zilis. Sin embargo, a lo largo de los años, la ejecutiva defendió su vínculo.

“Lo he amado más que a la vida misma; él me ha enseñado lo equivalente a cien vidas de sabiduría y ha hecho que mi copa rebose de sentido vital”, confesó en su mensaje de este viernes.

Zilis le agradeció a Musk por sus hijos y expresó su deseo de que puedan ser grandes amigos y compartir la crianza de los niños. En mayo pasado, la mujer declaró ante un tribunal federal en California sobre la relación que mantenía con Musk, en el marco de la demanda que el magnate interpuso contra OpenAI y que finalmente perdió.

Shivon zilis y Elon musk
Shivon Zilis y Elon Musk Foto: REUTERS

En su testimonio, la ejecutiva explicó que ambos tuvieron un breve encuentro romántico en 2016 y que, posteriormente, construyeron una estrecha amistad y una relación profesional mientras ella trabajaba para Tesla.

Años después decidieron convertirse en padres mediante fecundación in vitro y mantener una relación centrada en sus hijos.

El biógrafo Walter Isaacson describió a Zilis más como una compañera intelectual de Musk que como una pareja romántica tradicional, según información citada por Forbes.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.

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