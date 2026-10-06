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En plena campaña por el balotaje en Brasil, Javier Milei vuelve a EE.UU. y compartirá un evento con el hermano de Flávio Bolsonaro

El Presidente participará como invitado de honor en la Official Hispanic Heritage Gala el próximo 14 de octubre en el Andrew W. Mellon Auditorium.

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En plena campaña por el balotaje en Brasil, Javier Milei vuelve a EE.UU. y compartirá un evento con el hermano de Flávio Bolsonaro.
En plena campaña por el balotaje en Brasil, Javier Milei vuelve a EE.UU. y compartirá un evento con el hermano de Flávio Bolsonaro. Foto: EFE
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El presidente Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos el próximo miércoles 14 de octubre para participar como invitado de honor en la Official Hispanic Heritage Gala, que se llevará a cabo en el emblemático Andrew W. Mellon Auditorium de la ciudad de Washington.

La visita a suelo norteamericano se concretará a tan solo tres semanas de su última presentación en Nueva York.

El encuentro es organizado por Latino Wall Street, una plataforma de educación financiera en español, en el marco de las actividades por el Mes de la Herencia Hispana.

La jornada convocará a empresarios, inversores y dirigentes políticos vinculados a la comunidad latina e hispanohablante en la capital estadounidense.

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La cita internacional sumará además un alto ingrediente político regional, ya que en el marco del evento Milei coincidirá con el diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hermano del candidato presidencial del Partido Liberal, Flávio Bolsonaro.

Javier Milei Eduardo Bolsonaro
Milei viaja a Washington para una gala hispana y se mostrará con Eduardo Bolsonaro Foto: NA

El acercamiento se dará en la antesala de la segunda vuelta electoral que definirá la jefatura de Estado en Brasil entre el referente de la derecha y el actual mandatario Luiz Inácio “Lula” da Silva.

Javier Milei Eduardo Bolsonaro
Milei viaja a Washington para una gala hispana y se mostrará con Eduardo Bolsonaro Foto: NA

Tras confirmarse la agenda compartida, el dirigente brasileño agradeció públicamente el respaldo manifestado por el jefe de Estado argentino de cara a los comicios.

Javier Milei - Eduardo Bolsonaro
Milei volverá a EE.UU. y compartirá un evento con el hermano de Flávio Bolsonaro, en plena campaña por el balotaje en Brasil Foto: Redes sociales

“El camino hacia la prosperidad comienza en casa. América Latina tiene ante sí la oportunidad histórica de superar el modelo socialista empobrecedor. Tengo la convicción de que, juntos, inauguraremos una verdadera era de oro para nuestra región, con una firme cooperación en la lucha contra el narcoterrorismo, respeto a la soberanía de nuestras naciones y una economía de mercado justa”, enfatizó Bolsonaro a través de sus redes sociales.

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