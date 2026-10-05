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Una histórica fábrica láctea de Santa Fe cerrará sus puertas: qué pasará con los 54 trabajadores

La planta de El Trébol dejará de producir en marzo de 2027 y ya fue puesta a la venta. La compañía propietaria de Ilolay y Milkaut ofreció traslados, retiros y otras alternativas para el personal.

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Savencia Fromage & Dairy
Savencia Fromage & Dairy Foto: Redes
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La multinacional francesa Savencia Fromage & Dairy, propietaria de marcas reconocidas como Ilolay, Milkaut, Santa Rosa y Adler, confirmó el cierre de su planta ubicada en El Trébol, Santa Fe.

El establecimiento continuará funcionando hasta el 31 de marzo de 2027. La medida alcanza a 54 trabajadores, quienes ya comenzaron a analizar las diferentes alternativas laborales y económicas ofrecidas por la empresa.

La noticia provocó preocupación en la ciudad santafesina debido a la importancia histórica de la fábrica. La planta fue construida en 1913 y lleva más de un siglo vinculada con la producción láctea de la región.

Qué pasará con los 54 empleados

Desde la compañía aclararon que no habrá desvinculaciones inmediatas, ya que la producción continuará durante los próximos meses. Mientras tanto, se evaluará la situación particular de cada trabajador.

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Entre las opciones comunicadas se encuentran los retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, indemnizaciones y traslados a otras plantas del grupo.

Savencia cuenta con establecimientos productivos en distintas ciudades de Santa Fe, entre ellas Las Parejas, Franck, Arrufó, Bella Italia, Colonia Nueva y San Jerónimo. Algunos empleados podrían mantener su puesto si aceptan ser reubicados.

Savencia Fromage & Dairy
Savencia Fromage & Dairy Foto: Redes

La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) sigue de cerca la situación. El principal objetivo del gremio es evitar la pérdida de los puestos laborales y encontrar una salida que permita sostener la actividad industrial.

La fábrica ya fue puesta a la venta

Aunque el cierre tiene una fecha definida, todavía existe una alternativa para mantener la planta en funcionamiento: el establecimiento fue puesto a la venta.

La aparición de un nuevo inversor podría permitir que la fábrica continúe produciendo bajo otra administración. Sin embargo, hasta el momento no se confirmó la existencia de un comprador.

La planta procesa aproximadamente 130.000 litros de leche por día y se especializa en la elaboración de quesos semiduros, principalmente de las variedades tybo y gouda.

Para los trabajadores y representantes sindicales, la venta constituye la principal posibilidad de preservar la actividad y evitar el cierre definitivo de una fábrica considerada histórica para El Trébol.

Los motivos detrás del cierre

La decisión estaría relacionada con factores estructurales, productivos y ambientales. La antigüedad de las instalaciones dificulta la incorporación de nuevas tecnologías y exige inversiones importantes para adecuar el establecimiento a los estándares actuales.

La empresa buscaría concentrar la producción en plantas de mayor escala, más modernas y con mejores niveles de automatización.

La fábrica formaba parte de los activos de Sucesores de Alfredo Williner, creadora de Ilolay. En 2023, Savencia adquirió la empresa y sumó sus establecimientos productivos en Santa Fe.

Preocupación por el impacto en El Trébol

El posible cierre no afecta únicamente a los 54 empleados directos. La actividad de la planta también involucra a transportistas, productores, proveedores, comercios y otros servicios de la zona.

Durante los próximos meses, la atención estará puesta en las negociaciones con los trabajadores y en la posibilidad de que aparezca un comprador.

Para El Trébol, el cierre representaría la pérdida de una fuente laboral, pero también el final de una fábrica estrechamente relacionada con la historia productiva y la identidad láctea de la ciudad.

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