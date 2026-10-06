El Gobierno suspendió la reunión de la Mesa Política prevista para este martes: los motivos

Reunión de la mesa política del Gobierno. Foto: Presidencia

El Gobierno tenía previsto reunir este martes 6 de octubre a la Mesa Política en la Casa Rosada con la idea de revisar el rumbo de la gestión y coordinar la estrategia legislativa del oficialismo, pero el encuentro debió ser suspendido debido a la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro.

Lo que sí se mantiene en pie es la habitual conferencia de prensa del vocero presidencial, Adrián Ravier, dispuesta para las 11 AM.

La secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete de Ministros, Diego Santilli; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández, participarán en la provincia de Salta de la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro, ubicada en el Salar del Hombre Muerto, en La Puna.

Diego Santilli y Karina Milei estarán en la inauguración de la Planta II del Proyecto Sal de Oro. Foto: -

Según informaron desde el Ejecutivo, durante la actividad también brindarán unas palabras el CEO de POSCO Holdings, Chang In-hwa; el embajador de la República de Corea en Argentina, Lee Chong Hwa; los gobernadores de Salta, Gustavo Saenz, y de Catamarca, Raúl Jalill.

La agenda del Gobierno para este martes

En paralelo, varios integrantes del Gabinete cumplirán actividades oficiales durante la jornada. A las 9, la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezará la inauguración del Pabellón de Mujeres de Alto Riesgo en Ezeiza.

De esta manera, la agenda del martes quedará de la siguiente manera:

09:20 h – Arribo de la comitiva a la Planta II del Proyecto Sal de Oro.

09:30 h – Inicio del acto de inauguración, que incluirá la firma de un Memorándum de Entendimiento para avanzar en el desarrollo de las etapas III y IV del Proyecto Sal de Oro, con el objetivo de alcanzar una producción anual de 100.000 toneladas de productos de litio.

10:00 h – Inicio de la segunda parte del acto, que incluirá la presentación del informe de finalización de la obra y la ceremonia de inauguración de la Planta II.

Más tarde, desde las 13, el ministro de Salud, Mario Lugones, participará como expositor en el AmCham Health Forum 2026, que se realizará en el Alvear Icon Hotel de Puerto Madero.

La agenda oficial se completará a las 16, cuando el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, participe de la apertura de los Premios Revista Quórum en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires.