El copiloto del vuelo de Flydubai confesó por qué atacó al piloto: “Lo hice para vengar a Gaza, quería morir como mártir”

Un avión de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita tras un altercado entre los pilotos Foto: Captura / Redes Sociales

Hammam Al-Hammami, el copiloto omaní acusado de intentar estrellar un avión de Flydubai que cubría la ruta entre Dubái y Tel Aviv, confesó ante los investigadores cuál fue la motivación del ataque. “Lo hice para vengar a Gaza, quería morir como mártir”, declaró durante el interrogatorio realizado en Emiratos Árabes Unidos, según informó Channel 12, citado por la agencia ANSA.

Mientras avanza la investigación, las autoridades israelíes intentan determinar si Al-Hammami actuó por cuenta propia o si recibió instrucciones de otra persona. El Shin Bet, el servicio de seguridad interior de Israel, también participa de las averiguaciones sobre lo ocurrido a bordo de la aeronave.

El capitán del vuelo, Smit Machchhar, de origen indio, brindó detalles sobre el dramático momento durante una conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Hamam al-Hammami, el copiloto omaní que habría intentado estrellar el avión de Flydubai. Foto: X/@ShamaJunejo

Según su relato, el copiloto le pidió permiso para rezar dentro de la cabina, una situación que no le pareció inusual. Por respeto, Machchhar permaneció mirando hacia adelante. Sin embargo, cuatro o cinco minutos después recibió un violento golpe en la nuca.

En un primer momento, el capitán creyó que la aeronave había sufrido una falla grave. La sucesión de golpes le permitió comprender que estaba siendo atacado por su compañero. Los impactos fueron tan fuertes que casi perdió la visión y comenzó a ver de manera borrosa. Poco después, sintió que el avión descendía abruptamente.

Machchhar explicó que sus recuerdos sobre aquellos minutos todavía son fragmentarios. En medio de la agresión, quedó tendido en el piso de la cabina, mientras escuchaba los gritos de los pasajeros y sentía que la aeronave se precipitaba.

El piloto indio Smit Machchhar durante una emotiva llamada con el primer ministro, Narendra Modi. Foto: Captura

Al-Hammami también bloqueó la puerta para evitar que otras personas pudieran ingresar. Desde el exterior, el acceso solo podía abrirse mediante un código, mientras que desde adentro debía accionarse un mecanismo giratorio.

Pese a encontrarse herido y desorientado, el capitán consiguió levantarse y realizó un segundo intento para llegar hasta la puerta. Finalmente, alcanzó la manija, activó el mecanismo y permitió el ingreso de las personas que aguardaban del otro lado.

La intervención fue decisiva para recuperar el control de la cabina y evitar una tragedia. La investigación continúa ahora centrada en reconstruir la secuencia completa del ataque y establecer si el copiloto mantuvo contactos previos o contó con algún tipo de colaboración.

Los antecedentes del copiloto de Flydubai

Una de las principales líneas de investigación está relacionada con el pasado del copiloto en Omán. Según reportes de CNN y ABC News, al-Hammami había sido apartado el año pasado de Oman Air, la aerolínea nacional omaní, por sospechas relacionadas con una posible radicalización y la adopción de posiciones extremistas.

También trascendió que había pasado un período en Siria y que durante su etapa de formación habría sido encontrado en posesión de material considerado extremista.

El comandante Machchhar declaró después del incidente que el copiloto se había incorporado a Flydubai aproximadamente ocho meses antes. Según su relato, el hombre tenía algunos comportamientos que llamaban la atención, entre ellos rezar frecuentemente y negarse a estrechar la mano de mujeres.

Sin embargo, las autoridades todavía investigan si estos antecedentes tienen una relación directa con el ataque y cuáles fueron las motivaciones concretas del sospechoso.